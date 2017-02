Pleno.-Santisteve lamenta que el PP enturbie el debate y Azcón le acusa de dar "pasta a sus amigos" de A Zofra

3/02/2017 - 16:52

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, ha lamentado esta tarde que el grupo municipal Popular "enturbie" el debate al poner en cuestión la subvención otorgada a A Zofra para la realización de un proyecto cultural, mientras que el portavoz del PP, Jorge Azcón, ha acusado al alcalde y a ZEC de "dar la pasta calentita a sus amigos".

ZARAGOZA, 3 (EUROPA PRESS)

Santisteve ha comparecido este viernes en el pleno municipal, a petición del PP, que ha reclamado conocer la opinión del alcalde sobre la subvención de 15.000 euros otorgada a A Zofra para la realización del proyecto 'El Quiosco. Mapas del poder en Zaragoza", que estuvo en la plaza San Felipe del 3 al 18 de diciembre del pasado año, y para saber el criterio de concesión de ayudas a entidades asociadas a Zaragoza en Común para desarrollar actividades "de carácter político".

"No tengo que valorar ninguna concesión de subvenciones", dado que se entregan siguiendo los procedimientos y con "control de legalidad, memoria, costes", ha dicho el alcalde, quien ha reprochado al PP que, "al hilo de los presupuestos en los que el PP ha sido irrelevante, saca a relucir esto", al apreciar que "no le preocupa la legalidad" sino que "viene a enturbiar, a encrespar, a hacer ruido".

"Ya sabemos lo que persiguen, no un debate limpio ni argumental, no la verdad, va a jugar y a ganar mediáticamente, porque le gusta mucho la competición" y ha expresado su preocupación por que la actitud del PP provoca "desafección política", al calificar a Azcón como "funcionario de la antipolítica".

Además, ha sostenido que Azcón "no sabe lo que es un movimiento social porque lleva toda la vida cobrando de la institución y sin pisar la calle", mientras que los concejales de ZEC "venimos de los movimientos sociales y nos parece bien que sean críticos con nosotros", si bien "ustedes están acostumbrados a tapar la boca, a las leyes mordaza y a que hablen sus amiguetes, a quienes repartirán el sobre".

Para Santisteve, las afirmaciones realizadas por el PP sobre la ayuda a A Zofra "no demuestran la lesividad de los hechos y ponen en cuestión a los funcionarios", por lo que se ha preguntado "a quién sirve" Azcón, a quien ha asegurado que ve "frustrado e irritado" tras la aprobación del presupuesto municipal.

"CHANCHULLO"

El portavoz del PP, Jorge Azcón, ha recordado que la consejera de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, Elena Giner, fundó A Zofra y fue presidenta de esta asociación, de la que formó parte hasta su llegada al consistorio. La subvención concedida a esta entidad "es la primera en importancia en artes gráficas, la única a la que se concede el cien por cien y la tercera más importante para realizar un proyecto cultural" y aunque no recibió ayudas ni en 2014 ni en 2015, "en 2016 le tocó el gordo".

Además, "Rivarés les liberó de pagar los impuestos por este acto, incumplieron las condiciones del Decreto en el que se les permitía instalar la caseta y ZEC ha hecho una transferencia bancaria de 1.500 euros a la asociación", ha relatado Azcón, para preguntar al alcalde "si hubo trato de favor o no a una asociación que es lo mismo que ustedes y si este chanchullo le parece normal o no".

El portavoz popular ha cuestionado también a los grupos municipales si ahora, "sabiendo lo que sabemos, volveríamos a votar lo mismo" en el consejo de cultura a la hora de entregar esta ayuda y ha estimado que el resto de partidos "ya no se fían de usted", por lo que al alcalde "se le debería de caer la cara de vergüenza".

"Todas las lecciones que nos dieron antes de llegar al poder son las que están incumpliendo", ha asegurado, al agregar que "han venido aquí a llevarse la pasta calentita y a repartirla entre sus amigos". "Ni una lección de ética más cuando están ensuciando el ayuntamiento y dijeron que venían a rescatar a la gente, pero no dijeron que iban a rescatar a su gente", ha espetado.

"No quiten dinero de proyectos culturales para hacer su propaganda", ha exclamado, al señalar que esta asociación "o devuelve los 15.000 euros de los impuestos de los zaragozanos o los 1.500 euros que les dieron directamente como subvención".

"NO ME VOLVERÉ A FIAR"

La concejal del PSOE, Lola Ranera, ha criticado que "muchas veces están por encima de los intereses generales sus planteamientos de activismo social y eso nos preocupa y mucho". "Yo cometí un error el día que fui a la sociedad de Zaragoza Cultural, confié en que de 224 proyectos que usted me dio --ha dicho a Rivarés-- sobre la marcha" se estimaba que la iniciativa de A Zofra era la mejor "y le creí y me fié y me equivoqué", ha reconocido.

Por ello, ha manifestado tajante que "no me va a volver a pasar, no me voy a volver a fiar y el tratamiento de las subvenciones será de otra manera porque no me fio ya de ustedes", ha aseverado Ranera, para preguntar si "de verdad creen que esto es cultura", mencionando algunas de las afirmaciones y acusaciones contra partidos y políticos que se pudieron leer en los panfletos repartidos en el quiosco de A Zofra, para concluir que "son sembradores de odio".

La portavoz de Cs, Sara Fernández, ha lamentado que el alcalde contesta de nuevo "con el y tú más" y le ha pedido que "tenga la osadía de bajar el balón al suelo y de hablar del proyecto que tratamos". Ha observado que en las comisiones técnicas de las distintas áreas "se actuó de manera distinta en cada caso", algo que todos los grupos desearon mejorar, y ha supuesto "un coladero para financiar acciones" afines a ZEC.

Fernández ha remarcado que en Cs "estamos a favor de la libertad de expresión, mi protesta no tiene nada que ver con el tema de la subvención, nuestra crítica va por la utilización del dinero público para un proyecto que es partidista de ZEC". "Con la diferencia de unos cuantos ceros, parece que están haciendo lo mismo" que la "vieja política", ha dicho.

Ha alegado que en este caso solo existen dos opciones: o el quiosco es un proyecto "exclusivamente artístico y por eso merece la subvención, pero qué hacen entregando 1.500 euros del grupo municipal que debe ser exclusivamente para gastos del grupo", o bien "la otra opción es que esto no sea un proyecto artístico sino de ZEC y entonces pueden darle 1.500 euros, pero no los 15.000 que se destinan a proyectos artísticos".

FACILITAR SITUACIONES

El portavoz de CHA, Carmelo Asensio, ha lamentado que al PP "le gusta hacer mucho ruido", pero ha observado que ZEC "a veces también es especialista en facilitar algunas situaciones y a veces dan tantos instrumentos que esto parece una sinfónica".

"Me preocupa porque a veces hay confusión con la utilización de lo público, del gasto institucional, y no digo que A Zofra no debiera de cobrar esta subvención, ni mucho menos", pero ha advertido de que es "complicado encajar esa actividad en algo cultural", cuando el proyecto quiere promover el debate social, que "es importante, pero más encajaría en participación ciudadana que en cultura" y ha pedido explicaciones para saber por qué es el único proyecto que recibe el cien por cien de la cantidad solicitada y se le exime de pagar las tasas por uso de la vía pública.

Por último, el consejero municipal de Economía y Cultura, Fernando Rivarés, ha comentado que "no sabía que hacían falta mayordomos de las grandes familias en este salón de plenos" y ha considerado que "a más de uno le ha molestado la sátira política" realizada por A Zofra.

Ha insistido en que la subvención se entregó previa valoración técnica y por decisión unánime de los grupos. "Si alguien tiene dudas tienen que plantearlas en un juzgado. Vayan, a ver qué pasa", ha sentenciado Rivarés.