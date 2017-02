El PSOE rompe el pacto de gobierno con el PP en Frigiliana, que queda en minoría

3/02/2017 - 17:20

Los socialistas critican que los 'populares' "no cumplen nada de lo que prometieron" y califican el gobierno de "insostenible"

FRIGILIANA (MÁLAGA), 3 (EUROPA PRESS)

Los cuatro concejales del PSOE en el Ayuntamiento de Frigiliana (Málaga) han registrado en el Consistorio un escrito dirigido al alcalde, el 'popular' José Antonio González, renunciando a las delegaciones que tenían merced al pacto de gobierno entre ambas formaciones al que llegaron en mayo de 2016.

Según han confirmado a Europa Press fuentes del PSOE de Frigiliana, han renunciado porque el Gobierno con el PP "es insostenible y no cumplen nada de lo que prometieron sino que hacen todo lo contrario".

"Nuestras iniciativas son paralizadas, nuestros proyectos ralentizados y las decisiones importantes nos enteramos por decretos de Alcaldía; además nos hacen cómplices de sus equivocadas decisiones", han explicado desde la formación local.

Este acuerdo de gobierno entre PP y PSOE, por tanto, no ha durado ni un año. Entonces, a los cuatro ediles 'populares' se sumaron los cuatro socialistas, después de que los tres concejales del PA abandonaran el Gobierno municipal en marzo por discrepancias con la elaboración del presupuesto, quedando el PP en minoría.

"MUY SORPRENDIDO"

Por su parte, el alcalde 'popular' se ha mostrado "muy sorprendido" ya que se ha enterado por una compañera de la renuncia de los ediles, con los que "venimos trabajando juntos y no había problemas en absoluto".

Así, ha indicado que volvía a la localidad desde Málaga, donde ha estado este viernes haciendo gestiones municipales, y no se esperaba esta decisión: "lo que llevamos gobernando juntos ha sido bueno para el pueblo, es una sorpresa".

González ha señalado que la relación con los socialistas es "muy cordial y le pueden preguntar a los vecinos porque están contentos también los militantes del PSOE y los del PP". En este punto, ha asegurado que se va a poner en contacto con los ediles socialistas para conocer qué ha motivado la decisión de renunciar.

El alcalde se ha preguntado si esta renuncia no tendrá que ver con la posible moción de censura entre PP y Ciudadanos en el cercano municipio de Nerja. "No sé si tiene algo que ver pero yo siempre digo que la política local es muy diferente a la nacional y a la provincial. Me ha sorprendido mucho", ha concluido.

En las elecciones de mayo de 2015, PP y PSOE empataron a cuatro concejales en esta localidad malagueña. No obstante, los socialistas fueron el partido más votado.