Cataluna. rajoy ve “inaceptable” que la generalitat pretenda “saltarse la ley” y evita “adelantar” cómo frenará el referéndum

3/02/2017 - 17:33

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, calificó este viernes de "inaceptable" que la Generalitat de Cataluña persista en su intención de celebrar un referéndum "saltándose la ley". No obstante, evitó "adelantar acontecimientos" y decir cómo va a responder el Gobierno si finalmente la amenaza independentista se formaliza.

Rajoy hizo estas consideraciones en una rueda de prensa tras finalizar la primera sesión de trabajo de la reunión informal de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea que se celebra hoy en Malta para tratar los principales desafíos que afrontan los países comunitarios.

Aseguró que el Ejecutivo central tiene como prioridades "hablar y que se cumpla la ley". "Desde luego, nadie puede entender a los que están planteando un referéndum ilegal y que un Gobierno pueda vulnerar la ley de una manera tan evidente como la que ocurriría si aceptáramos su petición".

Por tanto, reseñó que la principal "obligación" de su Gobierno será "preservar la ley" y, desde luego, "no violarla". "Vamos a hablar, pero desde luego todos tenemos que comprometernos a cumplir la ley, porque si no, no estamos en el espacio europeo y estamos en otra cosa distinta saltándonos la voluntad de la mayoría", sentenció.

"A partir de ahí no voy a adelantar acontecimiento ni decir lo que vamos a hacer o no vamos a hacer", dijo en respuesta a si existe un plan con medidas coercitivas para frenar en su propósito al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont.

Lo importante, prosiguió, es que "seamos capaces de hablar y que todos seamos conscientes de que no se puede actuar así", porque las personas que son elegidas en unas elecciones "no pueden saltarse la ley". "Es inaceptable", enfatizó, para a renglón seguido incidir en que "no se puede obligar a nadie, y menos a otro Gobierno, a que también se salte la ley".

REUNIÓN CON PUIGDEMONT

El jefe del Ejecutivo reconoció que aún no hay fijada "ninguna fecha" para reunirse con Puigdemont, aunque confirmó que "sí que hay algunas conversaciones" para ver cuándo se puede fijar dicha cita.

Rajoy no quiso hacer comentarios sobre la operación desarrollada este jueves en Cataluña contra la llamada 'trama del 3%', ligada a miembros de CDC, ahora PDECat, que se saldó con 18 detenciones y 24 entradas y registros. "Tampoco debo contribuir a generar más tensión de la que hay", dijo.

"Hay que respetar, si queremos tener un Estado de Derecho, las decisiones de los propios tribunales", arguyó, antes de apuntar que es "absurdo" que haya quienes sigan sosteniendo que España roba a Cataluña.

Así las cosas, indicó que le gustaría que la Generalitat se sentara a hablar sobre la financiación autonómica y en qué hacer para mantener y mejorar el Estado del Bienestar. "Espero que dialoguemos", insistió Rajoy. Por último, aseguró que "lo más importante" es que España "no puede liquidar la ley por las decisiones que puedan tomar de manera irresponsable algunos dirigentes políticos".

