Juan Carlos Martínez Lázaro analizará en Logroño las consecuencias económicas de la presidencia de Donald Trump

4/02/2017 - 9:35

El profesor de Economía y de Análisis de Países de IE Business School, Juan Carlos Martínez Lázaro, impartirá este martes, 7 de febrero, en Logroño la conferencia 'Donald Trump, nuevo Presidente de EE.UU: efectos en la economía mundial y en la economía española'.

LOGROÑO, 3 (EUROPA PRESS)

La ponencia/debate, que se enmarca dentro de las actividades del Advanced Management Program (AMP) La Rioja, tendrá lugar a partir de las 19,30 horas en el Círculo Logroñés. (C/ Duquesa de la Victoria, 10).

OBJETO DE LA CONFERENCIA

La economía mundial se enfrenta a un periodo de incertidumbre tras la inesperada victoria de Donald Trump en las elecciones norteamericanas.

A pesar de que las bolsas mundiales no han reaccionado negativamente, los temores a un aumento de la inflación y a un incremento del proteccionismo han fortalecido el dólar y han provocado importantes pérdidas en los mercados de deuda.

Por su parte, la economía española mantiene su inercia de crecimiento, pero la formación del nuevo Gobierno no disipa las incertidumbres políticas y económicas a las que se enfrenta. Durante la master class se analizarán las políticas económicas que tiene previsto aplicar la nueva administración republicana, sus efectos sobre la economía mundial y los posibles escenarios en los que se moverá la economía española durante el próximo año.

JUAN CARLOS MARTÍNEZ LÁZARO

Licenciado en Ciencias Económicas, MBA por el IE Business School y Doctorando en Historia Económica, Juan Carlos Martínez Lázaro es profesor de Economía y de Análisis de Países de IE Business School desde 1992.

Entre sus áreas de especialidad se encuentra el análisis de la coyuntura económica y la geopolítica internacional. El profesor Martínez Lázaro es colaborador habitual de diferentes medios de comunicación europeos y latinoamericanos, dirige desde hace 10 años el informe "Panorama de la inversión española en Latinoamérica" y compatibiliza su labor docente con la de Director de Relaciones Corporativas en España del IE Business School.

SOBRE IE

IE forma líderes que promueven la innovación y el cambio en las organizaciones con enfoque global, carácter emprendedor y espíritu humanista proporcionando un entorno de formación en el que las tecnologías y la diversidad juegan un papel clave.

Reconocida como una de las principales instituciones educativas del mundo, IE imparte títulos de grado universitario, postgrado y executive education en IE Business School, IE Law School, IE School of Architecture and Design, IE School of Human Sciences and Technology e IE School of International Relations.

IE cuenta con programas en Administración de Empresas, Derecho, Finanzas, Relaciones Internacionales, Arquitectura, Big Data & Tecnología, Comunicación & Medios o Comportamiento Humano, entre otras áreas. La institución cuenta con delegaciones en 28 países y forma a sus alumnos en Madrid, Segovia, San Francisco, Los Ángeles, Providence, Sao Paulo, Singapur, Ciudad del Cabo o Shanghai, entre otras ciudades.

La institución ha sido reconocida a nivel internacional por la utilización de metodologías de formación en formato online y blended que transforman la experiencia de aprendizaje.

IE tiene un claustro integrado por más de 500 profesores que, actualmente, dan clases a alumnos de 128 países, generan conocimiento y desarrollan proyectos de investigación de impacto social. Fundada en 1973, IE cuenta con una plataforma de más de 50.000 graduados en 165 países, directivos de perfil internacional que ejercen de embajadores de la institución en el mundo.