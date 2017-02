Iglesias ‘pisa’ el acto de candidatura de errejón

4/02/2017 - 12:00

Pablo Iglesias, secretario general de Podemos y candidato a la reelección en la II Asamblea Ciudadana de la formación morada que se desarrollará el 11 y 12 de febrero, pisó este sábado el acto de candidatura del secretario Político de Podemos, Íñigo Errejón, dado que ambos presentan en Madrid sus equipos para 'Vistalegre II' después de que no llegaran a un acuerdo sobre el rumbo que debe tomar el partido.

El acto del líder de Podemos comenzó pasadas las 10.30 horas de este sábado en la Fundación Diario Madrid, mientras que el de Errejón empezó a las 12.00 en los cines Palafox. Inicialmente ambos actos de candidatura para Vistalegre iban a ser a las 12.00 horas, pero finalmente los 'pablistas' cambiaron el horario de su acto para no hacerlo coincidir con el de Errejón.

No obstante, el acto de Iglesias se alargó porque hablaron todos los integrantes de su candidatura, 'Podemos para Todas', entre ellas el diputado por Jaén de Unidos Podemos y líder del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero, que aseguró que él no es de la "extrema izquierda", sino de la "extrema necesidad". El proyecto político de Podemos es, según dijo, "una ola gigante, y contra las olas del mar no hay quien pueda".

Cañamero pidió que después de Vistalegre haya "alegría", pero tocará "trabajar". "¡En el Congreso hay muchas corbatas y chaquetas y necesitamos más rastas y más coletas!", aseguró.

04-FEB-17

