Artolazabal dice que se hace un "flaco favor" a Lanbide si se usa "para la confrontación política"

4/02/2017 - 13:30

La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, afirma que se hace "un flaco favor" a Lanbide si se usa para "la confrontación política".

En una entrevista al diario Deia, recogida por Europa Press, destaca los objetivos de su Departamento como reducir la tasa de desempleo por debajo del 10%, rebajar la tasa de pobreza en un 20% y dar oportunidades de primer empleo a más de 20.000 jóvenes.

Además, añade que tienen dos "retos importantes" que son los llevar a cabo una reforma y modernización de Lanbide y la adecuación y revisión de la RGI "para que atienda las necesidades de la ciudadanía y que se adelante a las necesidades futuras".

En relación a Lanbide, asegura que es una organización joven que ha "tenido un comienzo difícil". "Durante seis años ha sido objeto político de confrontación y desde las formaciones políticas no se le ha ayudado a consolidar el proyecto. Siempre se ha cuestionado el trabajo que estaba haciendo, que era complicado y en una situación difícil. Gracias a sus profesionales y a la dirección anterior Lanbide se ha estabilizado", señala.

Artolazabal reconocer que, aunque la percepción que tiene la ciudadanía "o sea la más favorable", cree que "no es tan negativa como hace unos años" y considera que "ha acabado una etapa".

"En este momento el futuro de Lanbide se enfoca a su objeto principal: intermediar entre las personas en paro con las empresas que ofrecen puestos de trabajo", apunta.

Artolazabal afirma también que los políticos tienen que ser "responsables" y "no utilizar como arma arrojadiza las ineficiencias que surgen en Lanbide".

"Si de verdad nos creemos que Lanbide es el sistema vasco de empleo, que tiene un trabajo importante para ayudar a que las personas accedan al mercado laboral, para tener una vida digna, creo que le hacemos un flaco favor si lo utilizamos como elemento de confrontación política en lugar de intentar buscar soluciones. Yo siempre he aceptado la crítica constructiva, pero entiendo que esa crítica tiene que venir con propuestas y no solamente con descalificaciones", asegura.

RGI

Por otra parte, indica que, en función de las necesidades de los distintos colectivos de los perceptores de la RGI, irán implementando medidas individualizadas para impulsar su inserción laboral.

A modo de ejemplo, señala que, con aquellos parados que lleven más de tres años percibiendo la RGI realizarán un trabajo individualizado con el objetivo de facilitar su incorporación la mercado laboral y, para los jóvenes, tienen diferentes programas, como Lehen Aukera, que pretenden potenciar, otro de retorno y uno de intermediación económica.

En relación al fraude en la RGI, indica que Lanbide tiene un margen de "mejora importante" en la gestión de estas prestaciones y considera que hay que "hacerla mucho más ágil, más dinámica, facilitar el trabajo a las personas que gestionan la documentación, que es muy farragosa". Artolazabal pone en valor que, desde que Lanbide gestiona la RGI hasta hoy, la mayor parte del posible fraude son "ingresos indebidos". "No se trata de personas que han querido defraudar a la administración, sino que a la hora de tramitar las ayudas se ha producido un desfase y se han hecho abonos indebidos", precisa.

Para solucionar esta situación, según ha indicado, se han hecho reclamaciones a más del 85% de esos perceptores que han recibido la RGI "de forma inadecuada".

"Tenemos que intentar que no se produzcan cobros indebidos y ajustar el sistema para que cuando una persona perceptora de la RGI modifica su situación laboral no haya un desfase. Hay que mejorar el procedimiento de gestión y lo haremos, pero la percepción que tienen los ciudadanos viene motivada por otras cuestiones y no obedece a la realidad", señala.

Por otra parte, en relación a su anuncio de incrementar un 50% las ayudas a las familias, destaca que hay tres líneas de financiación para las familias, pero cree que el incremento de la natalidad "no va a venir únicamente por una cuestión económica o un incremento de las ayudas".

A su juicio, va a venir, entre otras cosas, "por un cambio cultural que implante la corresponsabilidad en el cuidado de los hijos". No obstante, precisa que, en la cuestión económica, están trabajando en la posibilidad de alguna nueva línea, distinta a las tres que existen "y en reforzar las que ya existen". "Nuestro objetivo es incrementar las ayudas a las familias en un 50% a lo largo de la legislatura, ahora no puedo decir cuáles van a ser ni de qué cuantía", señala.