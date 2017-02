Moreno propone a Díaz una reunión para "resolver el grave colapso sanitario" de Andalucía

El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha propuesto a la presidenta del Gobierno andaluz, Susana Díaz, una reunión para el próximo debate general de política sanitaria y que así "podamos conversar, podamos proponer y entre todos, metiendo el hombro, podamos resolver el grave colapso sanitario que está viviendo Andalucía", ha dicho.

En su intervención en Málaga en el acto de clausura sobre la ponencia económica de cara al próximo Congreso Nacional del PP, Moreno ha asegurado que "por jugar a todo Susana Díaz está jugando con los intereses de Andalucía", y ha señalado que ha construido "un muro" con los ciudadanos que ha de levantar para "escuchar a la calle y dialogar".

El presidente del PP-A ha recordado que "la sanidad es el esfuerzo de muchas generaciones pero tenemos problemas graves y serios por falta de diálogo y sensibilidad del Gobierno", y ha afirmado que "es imposible tener una sanidad digna porque somos la última en inversión por habitante de toda España".

Moreno ha asegurado que "los profesionales sanitarios están cabreados porque les hacen contratos de 24 horas y no le das medios materiales y cuando le proponen realizar mejoras a la Junta, el Gobierno les dice que no".

Para el líder de los populares andaluces, "mientras las señas de identidad del Gobierno de España son gestión, eficiencia y diálogo", en Andalucía "nos encontramos con que no se practica el diálogo, ni la exigencia consigo mismo". "Cuando no gestionas con eficiencia y no dialogas, eso genera problemas para los ciudadanos", ha lamentado.

Asimismo, Moreno se ha preguntado que "cómo una tierra cargada de potencialidades y que tiene todo para ser motor económico cuenta tenga el un 1,4 por ciento de impacto de inversión extranjera de España", señalando que "es difícil ser atractivo cuando te machacan a presión fiscal y si somos los españoles que más impuestos pagamos".

Así, se ha mostrado convencido de que será presidente de la Junta de Andalucía y ha señalado que "una de mis primeras decisiones, sino la primera, es bonificar al 99 por ciento el impuesto de sucesiones y donaciones".

Por último, ha explicado que "los andaluces ya no quieren más, por ello tenemos que seguir empujando con la fuerza que nos caracteriza, ya que acariciamos hacer realidad los grandes sueños de generaciones con un partido lleno de proyectos dispuestos a mejorar Andalucía".