(ampliación) errejón apela a la “unidad” que necesita podemos y pide alejarse de la “guerra” de caras

4/02/2017 - 15:15

- Pide el voto para su candidatura y para Iglesias como secretario general: "Para mí el proyecto ganador es el de ese tándem"

- Defiende un partido "capaz de movilizar" a la gente para que llegue un momento en el que haya "diez, cien, mil dirigentes populares"

MADRID, 04 (SERVIMEDIA)

El secretario Político de Podemos, Íñigo Errejón, pidió este sábado un doble voto ante la II Asamblea Ciudadana de Vistalegre del próximo fin de semana, de manera que los inscritos apoyen a su candidatura como equipo de dirección pero a Pablo Iglesias como secretario general de Podemos, con quien quiere trabajar "codo con codo". Demandó "unidad" para una organización que considera debe alejarse de la "guerra" de caras entre él e Iglesias.

"Yo pido el voto para Pablo Iglesias como secretario general y al mismo tiempo para los documentos políticos, organizativos, éticos y de igualdad de 'Recuperar la ilusión'", manifestó Errejón en defensa de su proyecto en un multitudinario acto en los cines Palafox de Madrid al que acudieron unas 800 personas y cerca de 200 se quedaron fuera.

Pidió "no elegir entre mamá o papá" en el congreso de Podemos, que tendrá lugar el 11 y 12 de febrero, y no jugarse en esa asamblea la organización "a cara o cruz", sino que sean los inscritos los que con su voto "construyan la unidad", y después del cónclave, añadió, trabajar "codo con codo" con Iglesias.

"Para mí el proyecto ganador es el de ese tándem", entre Iglesias y Errejón, afirmó después de que su candidatura hiciera campaña a través de Twitter con el 'hashtag' #VotaEquipoIñigoyPabloSG.

Añadió que "la unidad va a ser imprescindible" y que es importante hacer "un ejercicio de responsabilidad". "No hay que obligar a elegir, nos pueden tener a todos", sentenció.

Si su proyecto resulta ganador, dijo, "en ese mismo instante hay que juntarse y lanzar un mensaje de responsabilidad" y "en el remotísimo caso" de que se genere un "intento de choque de trenes", es decir, si Iglesias dimitiera como secretario general, "pongo mi cargo a disposición del partido".

"El trabajo es ganar las elecciones antes de que se abran las urnas. Dirigentes, después gobernantes", subrayó, al referirse a la idea defendida por Iglesias, que es preparar la formación para ganar las elecciones generales de 2020 al Gobierno "fanfarrón pero débil" de Mariano Rajoy.

La tarea de la organización, aseguró, "no es fortificarse", sino "generar certidumbre, esperanza e ilusión" a las personas que todavía no les han votado, y vio "fundamental recuperar la hoja de ruta de la transversalidad".

Defendió un Podemos que tenga "capacidad de movilizar a la gente", porque "no hay motor más poderoso que la esperanza". "Llegará un momento en el que nos cansemos, en el que nos tendréis que decir que dejemos paso y para ese momento tiene que haber diez, cien, mil dirigentes populares. Ser un dirigente no es acumular rótulos, no es salir en la televisión, ser un dirigente es ser ese compañero y esa compañera que cuando los demás dudan saben darles certezas", indicó.

"Nos vemos el lunes después de Vistalegre, y nos vemos con una organización más fuerte, con la hoja de ruta más clara, con una organización más preparada para asumir los retos que tiene. Os van a decir que estamos en guerra, que estamos divididos y que hemos caído en el cainismo. Ante eso, unidad, unidad, unidad, que no hay que elegir entre nosotros y que podemos ir todos juntos", subrayó.

Por último, lanzó distintos mensajes. El primero de ellos con un "abrazo fraternal" al resto de candidaturas que concurren para el congreso de Podemos; el segundo a la militancia, que tiene que ser capaz "de arrancarle victorias a un gobierno débil (el PP)" y un acuerdo de país para que los ciudadanos inicien una "revolución democrática". "Podemos no nació en este país para resistir, nació para ganar. ¡Adelante que vamos a recuperar nuestro país!", concluyó.

Errejón organizó un multitudinario acto en los cines Palafox de Madrid en el que hubo incluso una batucada final que cerró el evento. El dirigente de esta formación mostró un discurso claro y contundente después de que decidiera el pasado miércoles disputarle el modelo de partido a Pablo Iglesias en el cónclave de Podemos.

(SERVIMEDIA)

04-FEB-17

LDS/pai