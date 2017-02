Sucesos.- A disposición judicial la mujer detenida en la capital tras el hallazgo del cadáver de un hombre

4/02/2017 - 18:26

La mujer de mediana edad que ha sido detenida por la Policía Nacional por su presunta implicación en el marco de la muerte de un hombre --de cuya identidad se desconocen más datos--, que ha sido hallado sin vida en el interior de una vivienda ubicada en la calle Fuenseca de la capital cordobesa, ha pasado a disposición judicial.

CÓRDOBA, 4 (EUROPA PRESS)

Según han informado a Europa Press este sábado fuentes de la investigación de los hechos, esta mujer ha pasado a disposición judicial en la tarde de este sábado, a la espera de que el juez decida acerca de su situación.

En relación a los hechos, fuentes cercanas a la investigación han indicado que la mujer y el varón encontrado muerto vivían juntos en la citada vivienda. No obstante, apuntan que hasta que no se haga una identificación plena de la persona a través de la autopsia --practicada este sábado--, no se podrán conocer más datos acerca de las circunstancias de esta tragedia.

De esta manera, cabe recordar que, a cargo de la Brigada Provincial de la Policía Judicial del Grupo de Homicidios del citado cuerpo, la detención se ha producido este pasado viernes y se mantiene abierta la investigación para dilucidar y determinar las circunstancias de este suceso.