Turismo.- La página municipal de Facebook 'Turismo Mojácar' alcanza "más de siete millones de usuarios"

La página municipal de Facebook 'Turismo Mojácar' alcanza "más de siete millones de usuarios"

4/02/2017 - 19:18

La página de Facebook 'Turismo de Mojácar' gestionada por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Mojácar (Almería), se ha consolidado como una de las herramientas "líderes" en la promoción del municipio mojaquero, alcanzando, en 2016, a más de "siete millones de usuarios" de la red a nivel internacional, y con un "coste cero" para el Consistorio.

Así lo ha indicado este sábado el Ayuntamiento mojaquero, que en una nota ha precisado que en el pasado 2016 la página creció en casi 10.000 seguidores más con respecto al 2015 y ya en este 2017, sólo a principios de febrero, roza la cifra de los 40.000 seguidores, unas cifras demuestran "el tirón turístico de Mojácar".

Consciente de la importancia de Facebook como la red social "más popular" del mundo, donde 900 millones de personas se conectan a esta plataforma, el Ayuntamiento de Mojácar ha llevado a cabo la actualización tanto de la web municipal así como de las redes sociales que gestiona, en especial su página de Facebook 'Turismo de Mojácar'.

Dicha mejora se ha basado principalmente en la incorporación de nuevas galerías de imágenes, una estética nueva y una navegación mas intuitiva, que la hace "mas fácil" para el usuario, ya sea vecino del municipio o posible turista que quiera planear su viaje a Mojácar.

Según palabras del concejal de Turismo de Mojácar, Emmanuel Agüero Leclerc, "la anterior actualización se realizó hace cuatro años, hacia 2012, si bien los cambios en las redes sociales son tan continuos, que es necesario que la web y redes sociales del Consistorio se actualicen para mantener el interés de sus seguidores"

En esa línea, "una página de Facebook aburrida, estática, no despierta interés, de modo que no tendrá seguidores y sin seguidores no se puede dar a conocer", apunta, para destacar que la nueva web es mucho más "visual", con una imagen "más moderna", colores "frescos" y donde la fotografía se convierte en el "elemento atractivo" que permite al visitante descubrir qué va a encontrar en Mojácar". "Junto a esto, la labor de la oficina de turismo es fundamental, pues es la que la dota de contenidos de interés", ha continuado Agüero Leclerc.

Junto a ese cambio en la web municipal y página 'Turismo de Mojacar', el Ayuntamiento ha dispuesto de otras páginas como 'Mojácar informa', que al igual que la página destinada a la promoción turística presenta contenidos en inglés y castellano. Junto a estas direcciones, el área de turismo desde hace alrededor de un año gestiona también la página 'Mojácar Ofertas', abierta a todos los empresarios de Mojácar y en la que se integran todas las propuestas particulares de promoción de sus actividades, siendo "un instrumento útil tanto para el turista como para el vecino de Mojácar y comarca, para conocer las actividades de los locales mojaqueros".

El "éxito" de esta nueva web y de sus páginas de Facebook ha sido motivo de consulta por otros municipios interesados en su realización y desarrollo, según destacan desde el Ayuntamiento de Mojácar.