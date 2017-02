Echenique acusa a errejón de mentir y le recuerda que si ganan sus tesis iglesias “daría un paso atrás”

4/02/2017 - 20:12

- "No tiene ninguna lógica tener a un secretario general de cartón", asegura

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, y número cinco de la lista de Pablo Iglesias para Vistalegre, 'Podemos para Todas', acusó este sábado al secretario Político del partido, Íñigo Errejón, de ser un "mentiroso" al pedir el voto para su equipo, 'Recuperar la ilusión', a la vez que para que Iglesias revalide su liderazgo en Podemos, y le recordó que si gana su ideario en la asamblea "daría un paso atrás".

Así lo expresó esta tarde Echenique a través de un escrito, titulado 'Sobre la imposible papeleta de cartón'. "Votar al equipo de Íñigo y a sus documentos (algo muy respetable y muy legítimo) significa apostar por que Pablo deje de liderar Podemos y da igual si lo hemos votado como secretario general. El resultado es el mismo: Pablo daría un paso atrás porque no tiene ninguna lógica tener a un secretario general de cartón", sentenció, al añadir que votar a Iglesias significa que el líder del partido "siga al frente del proyecto".

Echenique dijo que lo coherente es que Iglesias continúe liderando Podemos "con su equipo", que presentó esta mañana en Madrid al mismo tiempo que lo hizo Errejón a escasos trescientos metros de diferencia.

"Hoy en la presentación del equipo 'Podemos para Todas', Pablo Iglesias ha explicado que decir la verdad no sale gratis. Cuando uno dice la verdad se puede llevar bastantes golpes, pero yo creo que a la larga vale la pena. Por eso y porque creo que no está bien engañar a los/las inscritos de Podemos, me siento en la obligación de decir aquí hoy -desde el máximo de los respetos pero también con firmeza- que lo que ha planteado Íñigo Errejón en el pistoletazo de salida de su campaña es mentira", dijo al referirse a las declaraciones de esta mañana del secretario general, en las que instó a decir la verdad a los "compañeros" que quieren un Podemos con él pero sin su equipo.

Echenique admitió la dureza de sus palabras, pero indicó que no puede quedarse "callado ante algo tan obvio". "Es sencillamente falso que sea posible un resultado en el que Pablo Iglesias siga liderando Podemos con el equipo y el proyecto de una candidatura que no es la suya. Este resultado es imposible y todo el mundo lo sabe (incluido Íñigo y su equipo) porque Pablo lo ha dicho y lo ha explicado en decenas de ocasiones", agregó.

Dijo estar sorprendido por el hecho de que esta mañana Errejón pidiera el voto para el "tándem" equipo Errejón-liderazgo Iglesias, y consideró que está "engañando" a los votantes de Podemos al proclamar algo "que no va a ocurrir".

"Cualquiera puede votar (obviamente) lo que más le guste y yo defenderé públicamente que cada uno/a tenga su opción, pero es crucial saber que los efectos del voto son los que son y esto no son opiniones mías sino hechos. Si alguien os cuenta lo contrario, a lo mejor no se lleva los golpes que me voy a llevar yo, pero os estará mintiendo", dijo.

El exdirigente de Podemos Juan Carlos Monedero se expresó en los mismos términos a través de su cuenta de Twitter, donde afirmó que votar el proyecto de Errejón es ir "en contra" del de Iglesias. "El auténtico, no el de cartón", apuntó Monedero al referirse a la gran pancarta que exhibió esta mañana Errejón en su acto en la que figura junto al líder de Podemos.

