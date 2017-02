Urtaran reconoce que no creía que "el abandono de EH Bildu se fuera a producir tan temprano"

Dice que en la relación con EH Bildu "nota un antes y un después desde que Miren Larrión se convierte en parlamentaria vasca"

BILBAO, 5 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran (PNV), ha asegurado que no creía que "el abandono de EH Bildu se fuera a producir tan temprano" y ha advertido de que en la coalición soberanista hay "una desmedida ambición política".

En una entrevista concedida a El Correo, recogida por Europa Press, el primer edil se ha referido además a la cuestión de confianza a la que se someterá este lunes y gracias a la cual podrá aprobar los presupuestos de 2017.

Tras indicar que quitar al PP de la Alcaldía era "lo necesario para Vitoria", afirma que "se hubiera arrepentido de no dar ese paso", aunque dice que duda de que "el ofrecimiento" de EH Bildu para que él fuera alcalde "fuese tan generoso como se vendió".

"Ya sabíamos que esto no era un camino de rosas... pero no creía que el abandono de EH Bildu se fuese a producir tan temprano. No pensaba que a los 18 meses de haber iniciado la legislatura se fuesen a bajar de este carro y de la forma que lo han hecho, con acusaciones hacia mí y mi gobierno", afirma, para añadir que hay "una desmedida ambición política".

Por lo que respecta a la relación con EH Bildu, Urtaran afirma que "nota un antes y un después desde que Miren Larrión se convierte en parlamentaria vasca". De este modo, asegura que no puede entender que "a los 18 meses uno no solo abandone el barco sino que intente dinamitar a la tripulación".

Asimismo, manifiesta que la prórroga presupuestaria era "muy negativa" para Vitoria, mientras que la cuestión de confianza que se celebrará este lunes es "una oportunidad para recuperar el diálogo" y tiende la mano a todos los grupos. Por último, afirma que en los 18 meses que se llevan de legislatura el Partido Popular "ha demostrado que no tiene ninguna voluntad de acuerdo".