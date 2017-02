Cataluna. los independentistas no ponen participación ni resultado mínimos para validar el referéndum

5/02/2017

Los independentistas no quieren fijar un mínimo de participación ni de voto a favor de la independencia para dar por bueno el referéndum que pretende convocar el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont.

En declaraciones a Servimedia, un portavoz oficial de la Asamblea Nacional Catalana se acogió a la Convención de Venecia sobre las condiciones de los referendos para defender que "no se deben plantear de antemano exigencias de participación ni resultado, porque ello le da a la opción del no el poder de pedir un boicot".

En este sentido, recordó que en los que se llevaron a cabo en Quebec y en Escocia no se pusieron estas condiciones, que sólo se establecieron en el de Montenegro, por las circunstancias particulares de los Balcanes. Sin precisar números, dijo que "se ve en seguida" una vez celebrado el referéndum si la participación y la mayoría han sido suficientes para considerarlos válidos para declarar la independencia.

Colateralmente, recordó que los resultados de las últimas elecciones catalanas, presentadas como plebiscitarias por los independentistas, arrojaron un resultado a su juicio difuso, porque Catalunya Sí Que Es Pot no se presentó a las mismas con ese prisma y sus votos no pueden ubicarse en el sí ni en el no.

De ahí dedujo que no es factible que el referéndum se convoque coincidiendo con unos nuevos comicios autonómicos que impidan al Estado retirar las urnas. La perspectiva de una campaña ordinaria en la que ERC y el PDECat debatan si presentarse juntos o no es otro motivo por el que él descarta esta posibilidad.

BOICOT DEL GOBIERNO

En cualquier caso, este portavoz quiso subrayar que el que el Estado español se oponga abiertamente y trate de impedir el referéndum hará que el catalán "no sea comparable al resto de referendos" y recriminó a los no independentistas que exijan "determinadas perfecciones" cuando precisamente el Estado no está dispuesto a colaborar para que sea democráticamente impecable.

Si el Gobierno sí colaborara y se aviniera a negociar un referéndum acordado y vinculante, la ANC está de acuerdo con Podemos y con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en que mejor celebrarlo de esa manera que a la fuerza. Pero, precisó, tendría que haber una oferta concreta por parte del Ejecutivo central y ser aprobada por el Parlamento catalán.

Coincidió con Colau en que el referéndum "tiene que ser efectivo por encima de todo", pero, si no hay acuerdo, subrayó que vale con que las instituciones catalanas lleguen preparadas para declarar la independencia al día siguiente si triunfa el sí.

La presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia, Neus Lloveras, también consultada por Servimedia, reclamó para validar el referéndum "una participación y una mayoría que le den solidez", pero no quiso concretar cuáles serían estos guarismos. Incluso, respecto al resultado se conformó con uno en el que el sí se situara por encima del 50%, lo que no constituye ninguna mayoría cualificada.

05-FEB-17

