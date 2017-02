Cataluna. los independentistas ven la concentración por mas como prólogo de la movilización social por el referéndum

5/02/2017 - 12:52

La Asamblea Nacional Catalana, Ómnium Cultural y la Asociación de Municipios por la Independencia se concentrarán este lunes a las 9.00 horas ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con motivo del juicio al expresidente de la Generalitat Artur Mas, en una movilización que entienden como piedra de toque del compromiso de la sociedad civil para defender sus instituciones de cara al eventual choque con las españolas que se produzca con el referéndum.

Según indicó a Servimedia un portavoz oficial de la ANC, 30.000 personas se han inscrito ya en la web habilitada para ello, con sus DNI o sus teléfonos móviles, y se han cerrado más de 100 autobuses para transportar a los independentistas que respaldarán a Mas en el inicio de su juicio por organizar la consulta o proceso de participación soberanista del 9 de noviembre de 2014.

Los traslados los pagarán la propia ANC con las cuotas de 4 euros de los socios o bien éstos pondrán una parte adicional, según lo decida cada asamblea territorial. La misma organización asume que, además de los 76 miembros de su Secretariado Nacional, muchos de los asistentes serán jubilados, parados, universitarios o trabajadores autónomos, que tienen más fácil acudir sin quebrantar una jornada laboral.

Este portavoz criticó que el de Mas se trata, en su opinión, de "un juicio político", porque "lo único que hizo (Mas) fue ponerse delante de una reivindicación popular ampliamente mayoritaria reflejada en el Parlamento y lo hizo conforme a las leyes españolas, sin usar censos ni nada que supusiera entrar en la ley de referéndum".

Es decir, que el 9-N fue "una gran encuesta sin valor legal", y "se puede juzgar aquello que tiene efectos legales; lo que no tiene efectos legales no puede constituir un delito", porque "estaríamos en el delito de opinión". Y "la sociedad civil no puede quedarse de brazos cruzados ante una vulneración de derechos de esta magnitud".

Sin embargo, más allá de la movilización por Mas, la ANC es consciente de estar "haciendo un salto" respecto a las manifestaciones festivas que ha venido promoviendo hasta ahora. Dado que en los próximos meses se aprobarán las leyes de desconexión respecto a la legalidad española, la asociación cree que tiene que "estar al lado de las instituciones catalanas cuando den ese paso".

"CUESTIÓN DE COMPROMISO"

De ahí que hayan pedido por primera vez a los asistentes a registrarse en una web, "porque llegan meses en los que no se va a tratar de salir a la calle de forma alegre y hacer una 'performance", sino que se va a revelar "una cuestión de compromiso".

El portavoz de la ANC es "optimista" ante la acogida recibida. "Demuestra que la sociedad catalana está dispuesta a defender sus instituciones, que de eso se va a tratar en los próximos meses". En su opinión, "la sociedad civil va a demostrar el lunes que está dispuesta a asumir ese compromiso".

La fuente consultada asegura que la movilización siempre será sin violencia, de "resistencia pacífica" si el Gobierno español diera pasos para arrebatar la soberanía a la Generalitat. Así lo atestigua el que en las movilizaciones de la ANC "no se rompe ni un vaso de cristal". Pero augura que será firme y se pregunta "cómo responderá el Gobierno español" cuando las instituciones catalanas sigan aplicando las leyes que previsiblemente anulará el Tribunal Constitucional.

En principio, la ANC no pondrá pegas a la fecha que elija el Gobierno catalán para convocar el referéndum. La fecha tope, septiembre, le parece adecuada para que todo esté preparado para declarar la independencia si gana esa opción.

Sin embargo, tampoco se opondrá a adelantarla, en particular si el Constitucional inhabilita a la presidenta del Parlamento autonómico, Carme Forcadell, por permitir la tramitación de las leyes de desconexión. "Forcadell seguirá siendo la presidenta del Parlamento, así que una inhabilitación significaría romper antes con la legalidad española", justificó.

