El rapero “valtonyc” se enfrenta a pena de cárcel por pedir "la ocupación armada de marivent"

5/02/2017 - 13:00

MADRID, 05 (SERVIMEDIA)

El rapero mallorquín Miguel Arenas Beltrán, conocido como 'Valtonyc', será juzgado por la Audiencia Nacional este miércoles por los delitos de injurias a la Corona y enaltecimiento del terrorismo, cometidos presuntamente con su canción 'Circo balear'. La Fiscalía pide para él tres años y tres meses de prisión y ocho años de inhabilitación absoluta.

Los hechos se remontan al verano de 2012, cuando este cantante fue detenido por proponer en su canción 'Circo balear' la "ocupación armada de Marivent", en referencia a la residencia de verano de la Familia Real. En la misma canción se refiere a que el presidente de la asociación Círculo Balear, Jorge Campos, "merece una bomba de destrucción nuclear".

Valtónyc fue denunciado por el propio Campos, al entender que en la canción 'Circo Balear' se incita a la violencia y se le amenaza de muerte. Al iniciarse el proceso judicial, el rapero contó con el apoyo y la solidaridad de numerosas organizaciones, entre ellas Endavant-Osan, desde donde han criticado la "represión policial-judicial" que consideran está sufriendo el rapero mallorquín y justifican las letras de sus canciones "en el básico derecho a la libertad de expresión".

La letra por la que este rapero será sometido a juicio también contiene la siguiente estrofa: "Monarquía es su ideología/ no desea catalán pero sí esta porquería/ quiere recortar la lengua/ llegaré a la nuez de tu cuello, cabrón/ encontrándonos en el palacio del Borbón con un kalashnikov". Los coros de esta canción añaden un "queremos la muerte para estos dos", refiriéndose, además de a Campos, al rey emérito, Juan Carlos I.

"MUTILARÉ A COSPEDAL"

No son las únicas letras que han levantado ampollas, ya que en otras se contienen frases como "ni tú ni nadie me hará cambiar de opinión, cabrón, fusilaré al Borbón" o "mutilaré a De Cospedal". También habla en otras de que "España es un disparate, mientras moría gente en el 11-M, Letizia follaba en un yate" o "Mataré a Esperanza Aguirre, pero antes la haré ver cómo su hijo vive entre ratas".

En su momento, 'Valtonyc' manifestó que la denuncia que le sentará en el banquillo esta semana respondía a la "campaña xenofóbica contra lo que ellos llaman catalanismo" y lamentó que se pretenda condenar a quienes "no usamos la violencia".

"Me la suda si la Audiencia Nacional me condena", cantaba en 2013, un año después de la detención, en su canción María Dolores de Cospedal. Desde entonces ha lanzado siete maquetas más y la mayoría de ellas superan las 20.000 descargas. `Valtonyc´ no tiene antecedentes penales y se crió solo con su hermana mayor desde los siete años. Rapea desde los once.

(SERVIMEDIA)

05-FEB-17

SGR/nbc