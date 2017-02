El espectáculo 'Music Has No Limits' llega a Valencia el jueves con grandes éxitos de todos los géneros

5/02/2017 - 16:10

El espectáculo 'Music Has No Limits' (MHNL), "que ha roto los esquemas del mundo de la música", llegará al Espai Rambleta de Valencia el próximo jueves en una única actuación que propone un viaje por los grandes éxitos de la historia de la música y que abarca todos los géneros musicales, según han informado los organizadores del evento.

VALENCIA, 5 (EUROPA PRESS)

Así, han indicado que este show ya se ha representado en el Lincoln Center de Nueva York, en el Teatro Real de Madrid, ante 200.000 personas en el Bayfront Park de Miami, México, Milán y que durante su gira española ha pasado por Bilbao, San Sebastián y Gijón, con las entradas vendidas desde muchos días antes de las actuaciones.

'Music Has No limits' fue creado en torno al concepto de "la playlist de tu vida" y funde hits de estrellas como Michael Jackson, U2, Laurent Garnier, Queen, Avicii, Barbra Streisand, The White Stripes, Guns N'Roses o The Police, entre los que se pasean Puccini, Bach y otros clásicos, han destacado los organizadores.

MHNL, han agregado, adapta temas "que han marcado un hito en la memoria colectiva, imprimiendo sobre ellos una nueva visión, un nuevo ritmo y una interpretación diferente". La propuesta abarca desde la música clásica hasta el pop, pasando por el rock, jazz, góspel, ópera o house.

La música es el hilo conductor de una puesta en escena "inédita hasta ahora" donde interactúan efectos, luces, imágenes, voces, ritmos y sorpresas en un show diseñado "para conmover a la audiencia con una explosión de sensaciones", han agregado los responsables del montaje.

Su director creativo, Miguel Depáramo, ha destacado que "'Music Has No Limits' es una compañía de entretenimiento con una forma nueva de entender los shows musicales y las experiencias que se pueden vivir en ellos".

"Fusionamos una serie de canciones conocidas, de diferentes épocas y estilos, buscando la 'lista de reproducción perfecta'", ha añadido, al tiempo que ha asegurado que interpretan esos temas "como no se habían tocado antes, dentro de un espectáculo pensado para emocionar al público de cualquier edad y de cualquier lugar del mundo". "Todo el mundo empieza sentado en su butaca y acaba de pie bailando en una gran fiesta", ha reseñado.

MÁS QUE UN SHOW

'Music Has No Limits' (MHNL) crea espectáculos que "rompen con las convenciones, diseñados para emocionar al público", han subrayado desde la organización, además de indicar que "fFunciona como un 'hub' que aglutina tres líneas de trabajo".

El espectáculo ofrece una oferta diferenciada y propia de espectáculos. Además, desarrolla una división que crea shows a medida para empresas, congresos y particulares. Ya ha colaborado con organizaciones como Playstation, Deloitte, World Business Forum, Fnac, Philips o Seat, entre otras.

Asimismo, comprende un Centro Internacional de Talento, dedicado a la captación y formación de nuevos artistas y expertos y que está realizando búsquedas de nuevos integrantes en Europa y América del Norte y del Sur. Durante la gira española actual, MHNL está "identificando también nuevo talento que enriquece la producción en cada ciudad en donde actúa".

REALIDAD VIRTUAL

PlayStation VR, que patrocina el Spain Tour 2017 de este espectáculo, organiza en el Espai Rambleta, el jueves también, de 11.30 a 18.00 horas, experiencias gratuitas de realidad virtual. Las personas interesadas en probar PS VR para ambas citas tienen que inscribirse previamente en trypsvr.com, donde podrán reservar su espacio. Cada experiencia tiene una duración aproximada de 20 minutos.