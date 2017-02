Carmen Posadas, protagonista este miércoles de la cita con la literatura en Foro Nueva Murcia

5/02/2017 - 17:30

Foro Nueva Murcia vuelve a convertirse en un espacio de referencia, esta vez con la visita de una de las autoras hispanas más reconocidas y premiadas de la narrativa actual. Se trata de Carmen Posadas, quien protagonizará el encuentro literario organizado por FNM el próximo miércoles, a las 13.30 horas, en el Real Casino de Murcia.

MURCIA, 5 (EUROPA PRESS)

Durante este acto, la escritora conversará sobre su obra y sobre "el viejo y maldito oficio de juntar las palabras" con el profesor de la Universidad de Murcia José Belmonte. El acceso de asistentes se articulará, como viene siendo habitual, a través de invitaciones de las empresas patronas de Foro Nueva Murcia.

Carmen Posadas llega a Foro Nueva Murcia con su última novela, 'La hija de Cayetana', bajo el brazo. En ella, la escritora ha novelado una historia real como fue la adopción de una niña negra por parte de María Teresa de Silva y Álvarez de Toledo, decimotercera duquesa de Alba.

A partir de este hecho bastante desconocido, la autora elabora una radiografía de la España del siglo XVIII, en la que no faltan intrigas, venganzas, amoríos y complicidades entre personajes como la duquesa de Alba, Goya, Godoy o María Luisa de Parma.

"Lo que me divierte es la investigación, lo que aprendo. Me convierto en una detective buscando anécdotas", asegura Carmen Posadas respecto al trabajo que hay detrás de la novela. Considera, además, que hay un paralelismo entre la España de 'La hija de Cayetana' y la actual.

"Se parecen en el sentido de que estaba muriendo una sociedad, el Antiguo Régimen que estaba completamente corrupto y decadente. Y estaba surgiendo una nueva clase política, como está ocurriendo ahora. Yo no creo que esto vaya a acabar en revolución ni nada por el estilo pero, como decía Mark Twain, la historia no se repite pero rima", explica la escritora, que considera que "escribir es volcar todas tus emociones y, al mismo tiempo, liberarse. Reclamo esa sensación liberadora de la escritura".

GALARDONADA TRAYECTORIA

Carmen Posadas (Montevideo, 1953) reside en Madrid desde 1965, aunque ha pasado largas temporadas en Moscú, Buenos Aires y Londres, ciudades en las que su padre desempeñó cargos diplomáticos. Comenzó escribiendo para niños -ha publicado cerca de veinte libros de literatura infantil-, ganando el Premio Ministerio de Cultura por 'El señor viento Norte' en 1984.

Es autora, además, de un total de catorce novelas, entre las que destaca 'Pequeñas Infamias', galardonada con el Premio Planeta en 1998. También ha escrito una decena ensayos, guiones de cine y televisión, así como relatos

Sus libros han sido traducidos a 23 idiomas y se publican en más de cuarenta países, habiendo recibido excelentes críticas. 'Pequeñas Infamias', por ejemplo, fue elogiada en los periódicos The New York Times y The Washington Post, entre otros muchos. Además, en el año 2002 la revista Newsweek consideró a Carmen Posadas como "una de las autoras latinoamericanas más destacadas de su generación"

En la larga lista de galardones de Carmen Posadas también figuran el premio Apeles Mestres de Literatura Infantil y el Premio de Cultura que otorga la Comunidad de Madrid.

Hace tan sólo unos días ha sido reconocida con el Premio Iberoamericano de Periodismo por su artículo 'Soñar en español'. La escritora es, además, consejera de la Universidad Europea de Madrid, donde se ha creado la Cátedra Carmen Posadas.