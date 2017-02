Sánchez: "si pierdo, no seguiré en política"

- "Ninguna candidatura puede integrar al Partido Socialista como la puedo integrar yo"

El ex secretario general del PSOE y candidato a recuperar el liderazgo del partido, Pedro Sánchez, asegura que si no gana en las elecciones primarias por la Secretaría General dejará la política.

"Si pierdo, no seguiré en política", afirma Sánchez en una entrevista que publica hoy el diario '20 minutos'. En este caso, irá a ganarse la vida "como cualquiera", añade.

Agrega que "claro" que pensó en no presentarse, pero asegura que lo hace porque cree "que la única alternativa para que la derecha no siga gobernando en los próximos años y para que haya una alternativa progresista en España pasa por que el Partido Socialista se levante y renazca".

"Yo propuse que se celebrase ese Congreso, para que la nueva dirección política refrendada por la base pudiera defender cuál es su opción política, o bien abstenerse y facilitar el gobierno al Partido Popular o bien intentar formar un Gobierno de cambio. La segunda opción era la mía. Ese debate todavía sigue pendiente desde entonces, desde el 1 de octubre. Es evidente que la Gestora impuso un modelo y un proyecto político, que ahora tiene que ser refrendado o no por la militancia en el Congreso", agrega.

En la entrevista recogida por Servimedia, la primera desde que anunció su candidatura el 28 de enero, Sánchez niega que hubiera una conspiración en su contra y "no le consta" que estuviese todo preparado para apartarlo del liderazgo del partido.

CONTRA LA GESTORA

Critica a la Gestora por "haber situado al socialismo en tierra de nadie, haber prolongado de manera inexplicable este proceso tan largo hasta la celebración de un Congreso. Lo que peor le puede venir al país y también al Partido Socialista, y lo que mejor le viene a Rajoy, es tener un PSOE como el de hoy, sin líder. Hasta las positivas medidas que se han aprobado por parte del Grupo Parlamentario Socialista, como es por ejemplo el aumento del salario mínimo interprofesional en un 8%, que es una buena medida, que yo apruebo y que apoyo, no puede ser capitalizado porque no hay líder en el Partido Socialista".

No se atreve a decir que la Gestora no ha sido neutral, pero sí que "se equivocó al facilitar el gobierno al Partido Popular". "Se equivocó al no someter a la consulta de la militancia esa decisión y se ha equivocado a la hora de plantear casi nueve meses de proceso precongresual para resolver el liderazgo del partido".

De ahí que considera que ahora hay dos "caminos": el suyo o el que él entiende de la Gestora, que es "situar al Partido Socialista en tierra de nadie".

Además, dice que la Gestora "ha rebasado todos los límites temporales que tiene una gestora, en términos políticos, en términos de organización". Su nota, "mejorable".

APOYOS

Ante la pérdida del respaldo que tuvo de Felipe González, Sánchez sostiene que es "evidente" que el expresidente "ha cambiado" respecto al de 1982, al tiempo que se muestra convencido de que el de entonces "hubiera defendido el mismo proyecto político que yo estoy defendiendo para el PSOE".

Sostiene que él sigue donde estuvo "siempre" y que los que se han apartado de su lado "tendrán que explicarlo". "Yo sigo estando donde estoy", reitera.

"Ninguna candidatura puede integrar al Partido Socialista como la puedo integrar yo, porque represento a buena parte de la militancia y represento también a buena parte de la dirigencia".

Y añade que "serán las urnas las que unan al partido, será el voto de la militancia el que una al partido. Mi compromiso es que voy a exigir la lealtad si gano que me exigiré a mí mismo si pierdo".

Dice que fue "leal" con Susana Díaz y que ella también lo fue con él, aunque reconoce que, "desde el punto de vista del proyecto político y de la orientación que debe tener el Partido Socialista", han tenido "discrepancias". "Y son las que se tienen que dirimir y se tienen que dilucidar y resolver en el próximo Congreso."

Desde el 1 de octubre no ha hablado con Díaz, y tampoco con ninguno de los ex secretarios generales del PSOE.

"Creo que ahora la candidatura que puede de verdad integrar al Partido Socialista, unir de nuevo la dirigencia con la militancia, es la candidatura que humildemente yo represento", indica.

Sánchez promete que no va a hablar de sus "diferencias con el resto de candidatos", pero reitera que cree que, "ahora, la candidatura que puede de verdad integrar al Partido Socialista, unir de nuevo la dirigencia con la militancia, es la candidatura que humildemente yo represento".

