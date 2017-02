(avance) iglesias siente “lástima” de que se hable de alegre por haber “insultado” a companeros

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, dijo este lunes que siente "lástima" de que se hable de Luis Alegre por un artículo en el que ha "insultado" a compañeros del partido y reiteró que él no es "nadie" sin su equipo.

Preguntado por el artículo de Alegre, Iglesias comentó que ha "sentido lástima" por el hecho de que se hable de uno de los "filósofos más brillantes" porque "ha insultado a nuestros compañeros".

En una entrevista en Radio Nacional recogida por Servimedia, no quiso entrar a comentar las palabras de Alegre en un artículo en el que acusó directamente al entorno de Iglesias de actuar como un "grupo de conspiradores" contra el partido.

"He sentido lástima de que se hable de Luis Alegre no por ser uno de los filósofos más brillantes de este país, sino porque insulte a compañeros. A partir de ahí, no voy a hacer ningún comentario, soy secretario general de Podemos y tengo que proteger la dignidad de nuestros militantes, de nuestra gente, de nuestros inscritos, que están pasando vergüenza ante lo que está sucediendo y no voy a hacer ningún comentario de este artículo", manifestó.

