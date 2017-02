Iglesias contesta a errejón que le ve como un “valor fundamental” en podemos

6/02/2017 - 11:00

- Después de que Errejón apuntara al "entorno" de Iglesias de no querer verle en "posiciones relevantes"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, aseguró este lunes que continúa viendo al secretario Político del partido, Íñigo Errejón, como un "valor fundamental" en Podemos, pero afirmó que las bases de la organización van a tener que elegir entre "dos planteamientos de liderazgo diferentes" de cara al congreso estatal del próximo fin de semana.

"Me hubiera gustado llegar a un acuerdo (con Errejón). Lo intenté por todos los medios, pero no siempre estas cosas son posibles. La democracia interna implica que ahora la gente elija", subrayó Iglesias en declaraciones en los pasillos del Congreso de los Diputados.

A la pregunta de si hay gente de su equipo en la candidatura para Vistalegre 'Podemos para Todas', que no quiere ver a Errejón de 'número 2' del partido, dijo que a él su figura le parece un "valor fundamental" en Podemos y que va a contar con él "siempre".

"En esto soy enormemente claro, habría que preguntarle a él a qué se refiere", contestó Iglesias, después de las afirmaciones de este lunes del portavoz parlamentario de Unidos Podemos en Radiocable, que dijo que "una parte del entorno" de Iglesias no le quiere en posiciones "tan relevantes como estaba antes".

También recordó que si su lista no resulta mayoritaria en la II Asamblea Ciudadana de Podemos "no seguiré al frente de Podemos como secretario general, como es normal". "Alguien no puede estar al frente de una formación política si sus ideas y su equipo son minoritarios. Clarísimo al respecto", subrayó.

Con todo, afirmó que esta semana las bases de la formación van a tener que elegir entre "dos grandes opciones", la suya y la de Errejón, que representan "dos planteamientos de liderazgo diferentes".

Con Errejón le hubiera gustado llegar a un acuerdo en lo político, indicó, pero aunque lo intentó "por todos los medios" no fue posible. Ahora "la democracia interna implica que la gente tiene que elegir" entre uno u otro.

