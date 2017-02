Anpba y Pacma interpondrán denuncias administrativas por el lanzamiento de la pava de Cazalilla

6/02/2017 - 11:17

La Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales (Anpba) junto con el Partido Animalista-Pacma ya han anunciado la interposición de denuncias administrativas ante Delegación Territorial de Agricultura contra el lanzamiento de la pava de Cazalilla (Jaén) ocurrido el pasado viernes 3 de febrero.

JAÉN, 6 (EUROPA PRESS)

En la jornada de este lunes lo hará Anpba mientras que a lo largo de esta semana lo hará Pacma. Desde Anpba se ha emitido un comunicado en el que se lamenta "profundamente" de que "haya personas que no sean capaces de entender que España es un Estado de derecho en el que, como tal, se promulgan leyes y que las leyes son de obligado cumplimiento". De hecho, recuerda que "ni siquiera el desconocimiento de la ley exime de su cumplimiento".

Por su parte, el coordinador provincial de Pacma, Manuel Serrano, ha indicado a Europa Press que todavía están visionando las imágenes de lo ocurrido este viernes en Cazalilla, aunque "la denuncia la vamos a interponer esta misma semana y lo vamos a hacer pidiendo que se aplique la sanción más grave".

Esto significa, según Serrano, que desde el Pacma se va a pedir que se imponga una sanción de 3.000 euros y no de 2.001 como se ha venido poniendo hasta el momento por el lanzamiento de la pava de Cazalilla. Para Serrano, "da igual que arrojen a la pava desde el campanario o desde una terraza o tejado porque todo ello es ir en contra de la ley".

Tanto Anpba como Pacma insisten en que el objetivo de sus denuncias es abrir un nuevo procedimiento administrativo para la aclaración de los hechos y la determinación de las presuntas responsabilidades a que pudiera haber lugar por el lanzamiento de la pava y por hacer cumplir la Ley de Protección Animal.

Para Anpba, "no se trata ya únicamente de si la pava es maltratada o no, o de si la pava sufre o no, que sí sufre, y mucho, según los informes etológicos elaborados por el Servicio de Sanidad de la propia Junta de Andalucía, sino también porque los españoles nos hemos dado un sistema legal que hay que respetar".