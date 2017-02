C. valenciana. navarro aboga por una nueva patronal autonómica que supere a las provinciales

6/02/2017

-Dice que las organizaciones empresariales deben actuar con "autonomía, independencia y eficiencia"

El presidente de la Confederación Empresarial Valenciana-CEV, Salvador Navarro, pidió este lunes en el 'Fórum Europa. Tribuna Mediterránea' constituir una nueva patronal autonómica basada en la libre asociación de empresas y "sectores", que supere el sistema de integración de patronales provinciales que, a su juicio, "se ha demostrado insostenible", tras la declaración en preconcurso de acreedores de las organizaciones de Castellón y Alicante.

Navarro abordó así la "complicada" situación por la que pasa la representación empresarial de la Comunidad Valenciana, con las patronales provinciales de Castellón y Alicante a la cabeza, que ha dado en tener una organización autonómica "lastrada por una pesada mochila de malas prácticas".

El 27 de febrero vence el plazo para que las organizaciones de Alicante y Castellón paguen a la Generalitat los fondos a devolver de un expediente sobre prevención de riesgos laborales que las ha colocado en situación de insolvencia.

En este contexto, Navarro señaló durante su intervención en el acto organizado por Nueva Economía Fórum en Valencia, que la CEV se ha implicado "de forma activa" en ofrecer alternativas para aportar una solución al actual modelo que "se ha evidenciado insostenible".

La apuesta de la CEV, indicó Navarro, pasa por un nuevo modelo y estructura que sea "solvente, independiente y creíble" y que "atienda a las necesidades y reivindicaciones de todas esas empresas de Castellón, Valencia y Alicante que "están tirando de la economía regional y contribuyendo a reducir el déficit comercial de España".

En este sentido, el representante empresarial subrayó que la CEV es la única patronal intersectorial de la Comunidad Valenciana saneada y que cuenta con el respaldo de sus bases para evolucionar a una organización de mayor ámbito territorial, autonómico", por lo que señaló que han colaborado con las patronales de Castellón y Alicante aportando "propuestas de cambio" y tendiendo "puentes". "En los momentos más críticos les hemos aportado liquidez, cuando no teníamos obligación alguna", recordó.

PLAZO HASTA EL 27 DE FEBRERO

Así, el presidente de la CEV recordó que su última propuesta fue la de establecer un plazo máximo hasta el próximo 27 de febrero para que los socios fundadores realizasen "una aportación económica que haga posible un plan de viabilidad creíble que pueda resolver con éxito el preconcurso en el que se encuentran" las patronales de Castellón y Alicante.

Aun así, Navarro asumió que la patronal autonómica tiene "por sí sola, muy difícil salir del preconcurso", tanto por viabilidad como por el "grado de incertidumbre" que "generan los procesos judiciales todavía abiertos y sus consecuencias económicas". Por ello, pidió analizar la situación igual como se analizan las empresas, ponderando criterios objetivos como la "solvencia" o la "viabilidad" que aporten valor añadido, como la atención al cliente, y pidió "dejar atrás viejos criterios de gestión que en nada interesan a las empresas".

De este modo, Navarro avanzó que los órganos de gobierno de la CEV apuestan por una patronal autonómica "fuerte, solvente e independiente, sustentada técnica y económicamente por sus bases".

En este modelo, tal y como ocurre en la CEV, las empresas no deberían superar el 30% de la asamblea, y el 70% lo constituyan "sectores, consejos provinciales, comarcales o colegios profesionales".

Basada en las cuotas de los asociados

Para Navarro "una organización que tiene como fin defender los intereses de los empresarios no puede depender del dinero público", señaló, por lo que la CEV apuesta también por un modelo de patronal que "se nutra mayoritariamente de las cuotas de sus asociados" como base de "la independencia autonómica".

"Olvidémonos de viejos modelos que, como se ha demostrado, ya no funcionan, y demos paso a un nuevo modelo que se sustente en sectores y empresas, que es donde se centra el 'know how' de una verdadera organización autonómica de este tiempo", pidió el representante de los empresarios valencianos.

LA DECISIÓN ES DE LAS PROVINCIALES

Al término de la conferencia, Navarro aclaró a los periodistas que, a pesar de que la propuesta de la CEV es pública, son los órganos de gobierno de las diferentes patronales provinciales quienes "tienen que decidir lo que quieren hacer" e insistió en que "el único vehículo que queda saneado es la CEV". "Usemos ese vehículo y quien se quiera sumar, que se sume. Yo no voy a obligar a nadie", aclaró avanzando que ya ha hablado con "sectores".

"Creo que se va a sumar más gente de lo que podemos pensar, pero es una decisión voluntaria. Ahora se trata de empezar a hablar y de ver sensibilidades sectoriales, comarcales, no solo provinciales", insistió Navarro.

Según el líder de la patronal valenciana, Castellón como confederación "lo tiene muy difícil" para integrarse en este nuevo modelo y consideró que en este caso se unirán más "los sectores" que la patronal provincial en sí. En cambio, "si Coepa (la patronal Alicantina) considera que tiene que unirse, se une". En todo caso, señaló Navarro, es una decisión "de cada patronal". "Hay que ver la sensibilidad de Alicante y de Castellón, pero no es una negociación de tú a tú, es una negociación entre muchos", valoró.

06-FEB-17

