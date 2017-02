Cataluna. albiol dice que el independentismo tiene “muy poco futuro” con líderes “cobardes” como mas

6/02/2017 - 12:43

MADRID, 06 (SERVIMEDIA)

El coordinador general del PP en Cataluña, Xavier García Albiol, vaticinó este lunes que el movimiento independentista tiene "muy poco futuro" con líderes "de referencia" tan "cobardes" como el expresidente de la Generalitat Artur Mas, que declaró hoy ante el tribunal que le juzga por presunta prevaricación y desobediencia grave, al organizar la consulta soberanista del 9-N.

Albiol hizo estas consideraciones en rueda de prensa en la sede del PP de Cataluña, después de que Mas afirmase hoy que la iniciativa política de la organización del 9-N fue suya. El expresidente de la Generalitat se enfrenta a un petición de 10 años de inhabilitación por desoir la prohibición hecha por el Tribunal Constitucional de celebrar un referéndum sobre la independencia de Cataluña.

Mas anunció al inicio de su declaración que no iba a contestar más que a las preguntas de su abogado, a quien respondió por espacio de 45 minutos, algo que, según Albiol, ejemplifica que es un "cobarde" que "no da la cara".

"Hemos podido ver una doble imagen: un Artur Mas muy valiente y agerrido en la puerta del juzgado, presumiendo de que él representa al pueblo de Cataluña; pero a la vez, cuando se ha tenido que sentar en el banquillo hemos visto un Mas cobarde, que no da argumentos, y prueba de ello es que se ha negado a contestar a la Fiscalía y a la acusación particular", expuso.

Albiol criticó que solo haya aceptado la interlocución con su defensa para únicamente responder a preguntas "que le son fáciles, cómodas y le permiten no tener que dar explicaciones y no tener que dar la cara". "Pediría al movimento independentista un poquito más de coherencia", indicó.

Dijo que las personas que siguen el movimiento indendentista tienen un problema "muy serio" al estar al servicio de políticos "que no tienen coherencia ni valentía". "Dan la vida por la causa política independentista, pero cuando se tienen que sentar en un juzgado se esconden y se vuelven pequeñitos", remarcó.

"Si Mas no tuviera nada que esconder, no tendría ningún problema en contestar a cualquier tipo de preguntas que le realicen hoy", dijo, antes de incidir en que cuando se niega a dar respuestas es que "no tiene claras sus convicciones o que esa valentía de la que presume en la calle se traduce en una actitud cobarde ante los juzgados".

Por último, dijo que supone que Mas está "obsesionado" con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, porque es quien "le ha impedido que se salga con la suya". "No le ha permitido convocar ningún referéndum", remachó.

(SERVIMEDIA)

06-FEB-17

MFN/caa