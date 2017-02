El Parlamento foral respalda el homenaje a víctimas de motivación política provocados por extrema derecha o funcionarios

6/02/2017 - 13:23

UPN y PPN cuestionan el acto convocado por el Gobierno foral, que el cuatripartito defiende y que el PSN enmarca dentro de la ley

PAMPLONA, 6 (EUROPA PRESS)

La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha rechazado una propuesta de declaración institucional, presentada por UPN, para que la Cámara declarara "improcedente" el acto oficial de reconocimiento y reparación a las víctimas de actos de motivación política provocados por la extrema derecha o funcionarios públicos, convocado por el Gobierno de Navarra.

Han votado en contra de la propuesta Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezquerra, mientras que UPN y PPN han votado a favor.

El PSN, por su parte, ha votado a favor del punto cuarto de la propuesta, para apoyar a todas las víctimas de la violencia, y en contra del resto de epígrafes.

En concreto, a través de la declaración, UPN quería que la Cámara foral considerara "improcedente" el "acto oficial programado por la presidenta del Gobierno en el que se expresa un homenaje de forma indeterminada y sin especificar qué víctimas ni qué actos violentos".

Particularmente se consideraba "indignante" la referencia a funcionarios públicos "sin ninguna concreción, pues de esta forma se señala al colectivo de funcionarios públicos como posibles responsables de abusos y crímenes tal y como han denunciado representantes sindicales de este sector".

Además, en su segundo punto, se buscaba que el Parlamento declarara que "el mencionado acto de homenaje es especialmente rechazable, al proponer su realización en un momento en que el Gobierno de Uxue Barkos y en especial su política de paz y convivencia, está absolutamente desacreditada por todas y cada una de las víctimas del terrorismo de ETA, que han denunciado al Gobierno de Navarra por mentir en su nombre".

"El Gobierno de Navarra con iniciativas como ésta, manipula a las víctimas y sus familiares con el único fin de utilizarlas como reclamo político. De esta forma, lejos de procurar la convivencia, contribuye a sembrar la discordia y el enfrentamiento entre la ciudadanía", continuaba el texto de los regionalistas.

Asimismo, se buscaba que el Parlamento reiterara su "apoyo y homenaje a todas las víctimas de la violencia injustificada y en especial a aquellas que han denunciado manipulación por parte del Gobierno de Navarra" y se instaba al Gobierno foral a "no celebrar este sectario homenaje sin antes trabajar por recuperar la confianza, el apoyo y la cercanía con todas las víctimas del terrorismo que hoy se sienten traicionadas".

UPN Y PPN CUESTIONAN EL HOMENAJE

En declaraciones a los periodistas tras la Mesa y Junta de Portavoces, el parlamentario de UPN Carlos García Adanero ha considerado que "no es acertado" cómo se ha planteado el homenaje y ha lamentado que el Gobierno de Navarra pretenda impulsar "el relato de que aquí hubo unos años en que había una guerra, en la que existía por un lado ETA y por otro lado el Estado que actuaba como si fuera otra banda armada", algo que es "intolerable".

A su juicio, "no se puede generalizar, hablar de funcionarios públicos dando la sensación de que durante una época podían hacer lo que les diera la gana" y ha manifestado que "la inmensa mayoría actuaban defendiendo la democracia y el Estado de Derecho".

Por su parte, Ana Beltrán, del PPN, ha calificado el acto de homenaje como "un insulto y humillación a las víctimas de ETA" y ha afirmado que su partido se teme que se trate de un acto "para ir en contra de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado".

Según ha dicho, "vemos una vez más la mano de Bildu y la falta de firmeza y valentía de la presidenta Barkos para decir hasta aquí hemos llegado" y ha considerado una "ofensa" para las víctimas de ETA que "después de todo este tiempo que lleva gobernando el cuatripartito todavía no se les haya hecho un homenaje".

GEROA BAI: "TODAS LAS VÍCTIMAS MERECEN CERCANÍA"

Por el contrario, el portavoz de Geroa Bai Koldo Martínez ha defendido que con el acto de homenaje "en ningún momento se contraponen unas víctimas con otras" y ha asegurado que tanto para el Gobierno foral como para la coalición "todas las víctimas merecen la cercanía y solidaridad de la sociedad navarra". Ha expresado así su "respeto, solidaridad y calor con todas las víctimas independientemente de quien haya sido el victimario".

Además, ha afirmado que tanto el Gobierno como Geroa Bai son "partidarios" de realizar "un homenaje única y exclusivamente a las víctimas de ETA", si bien ahora "no es posible". "Pero estamos empeñados en conseguir también con estas víctimas el grado de cercanía suficiente para que el homenaje sea posible", ha señalado.

Por otro lado, ha señalado que "llama la atención" el rechazo de UPN al homenaje cuando "el 14 de septiembre hubo una moción en la que se instaba a hacer el acto de homenaje" y que no contó con la oposición de UPN y ha dado lectura a la intervención que realizó el regionalista Iñaki Iriarte en el debate de esa moción.

Ante estas palabras, el parlamentario de UPN Carlos García Adanero ha remarcado que lo que Iriarte dijo es que los homenajes "deben ser medidos y acotados". "Una cosa es que se haga un homenaje, y otra cómo se hace, en qué condiciones. Se pretende dar la sensación de que aquí ha habido dos bandos", ha incidido.

Desde EH Bildu, Adolfo Araiz también ha defendido el acto convocado por el Gobierno foral y ha señalado que no entiende que el PPN "venga a rasgarse las vestiduras cuando ni siquiera el Gobierno de Madrid interpuso un recurso" contra la parte de la ley que contemplaba el homenaje.

En su opinión, "hay mucho de pose política" en la postura de los 'populares' y ha asegurado que es un acto en el que "no se va a enaltecer a ningún terrorismo ni a humillar a ninguna víctima", sino que se va a "reconocer a unas víctimas que hasta ahora no han tenido el reconocimiento que sí han tenido otras víctimas".

En representación de Podemos, Laura Pérez ha señalado que a la formación morada le "ruboriza" que al PPN "le suponga escandaloso y cuestionable que se homenajee a quienes fueron en su día víctimas de la violencia de extrema derecha y de la violencia del Estado" y ha defendido que "ya es hora de que estas víctimas sean reconocidas pública e institucionalmente".

PSN ESTARÁ "VIGILANTE"

Por parte del PSN, María Chivite ha afirmado que el homenaje organizado por el Gobierno foral "no es más ni menos que el cumplimiento de una ley" y ha destacado que el Partido Socialista "siempre ha estado del lado de todas las víctimas de extrema derecha y también de ETA".

No obstante, ha afirmado que pese a que la ley dice que este acto "se tiene que organizar en colaboración con el Parlamento y los ayuntamientos" no les "consta" que haya sido así y ha asegurado que el PSN va a estar "vigilante" para que el acto "no se utilice para atacar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Finalmente, José Miguel Nuin, de Izquierda-Ezkerra, ha defendido el acto de homenaje, ha reivindicado que "lo que está haciendo el Gobierno de Navarra es cumplir la ley" y ha recordado que aunque el Tribunal Constitucional suspendió "gran parte" del contenido de esta norma, "no la disposición adicional primera que establece que se realizará un acto de homenaje".

"Esta disposición está en vigor y por lo tanto la obligación del Gobierno es cumplirla", ha planteado Nuin, para remarcar que Mikel Zabalza, Germán Rodríguez o Mikel Arregi "no eran terroristas, sino víctimas de una violencia injusta que les costó la vida y tienen derecho a la memoria, la justicia y la reparación".