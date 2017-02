y pide al Gobierno que la desvíe

La alcaldesa, Gema Igual, ha afirmado que Aqualia está reforzando desde hoy por la mañana la tubería de abastecimiento a Santander, cuya rotura ha provocado inundaciones en unos garajes de Muriedas este fin de semana, y ha anunciado que no se va a utilizar hasta que no se arregle y se refuerce.

"Si tenemos que utilizarla avisaremos a los vecinos", ha explicado a preguntas de los medios la alcaldesa, quien ha anunciado que este mismo lunes ha enviado una carta a la vicepresidenta y consejera de Medio Ambiente, Eva Díaz Tezanos, trasladándole la importancia para Santander de que se desvíe esta tubería, que "no es responsabilidad del Ayuntamiento sino del Gobierno", ha dicho, y "se revise la seguridad de esos vecinos".

Después del cruce de comunicados de este fin de semana, Igual ha dicho que la alcaldesa de Camargo, Esther Bolado, "tiene que estar al lado de sus vecinos y eso le honra", pero "tiene que tener conocimiento de la situación y yo se lo voy a explicar en dos minutos", ha dicho.

Así, ha señalado que la tubería de abastecimiento a Santander que pasa por Camargo es anterior a las viviendas. "No es lógico que los vecinos tengan debajo de su casa una tubería de este calibre, nos hubiera gustado que no se hubieran hecho unos chalet encima de una tubería; se dio una licencia teniendo una servidumbre debajo y no se remedió en su momento", ha comentado.

En todo caso, ha insistido en que el desvío de esta tubería es una obra que el Gobierno ya tiene incluida en su plan de abastecimiento, y ha explicado que el concejal de Medio Ambiente, Ignacio Quirón, en una reunión reciente, ha trasladado al Gobierno que para el Ayuntamiento es una "prioridad".

"Como parece por las declaraciones de este fin de semana que no asumen esa responsabilidad o compromiso, he mandado una carta" a la vicepresidenta, ha explicado Igual.

La alcaldesa ha insistido en que "es una obra que tiene que hacer el Gobierno, no porque haya pasado esto este fin de semana", pero ha recalcado que mientras tanto, el Ayuntamiento de Santander "sí está poniendo medios" y va a ser "sensible" a la situación de los vecinos de Camargo afectados por la rotura de la tubería.