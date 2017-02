Los afectados por la explosión de 'Sanse' sólo podrán recoger enseres, ya que el edificio está seriamente dañado

6/02/2017 - 14:29

Los vecinos afectados por una fuerte explosión registrada este domingo en un piso de un edificio de San Sebastián de los Reyes sólo podrán recoger entrar a sus casas unos minutos para recoger enseres, documentos y medicamentos, ya que el edificio está "seriamente dañado".

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Así lo ha determinado el oficial de Bomberos que han revisado este lunes visualmente el inmueble. La Policía Local de Alcobendas había pedido a los bomberos de la Comunidad una evaluación sobre la idoneidad de que los vecinos pudieran regresar a sus casas.

La conclusión del oficial es que el edificio no tiene ningún problema estructural en fase de emergencia, es decir, no es necesario demolerlo por riesgos de derrumbe. Pero sí necesita un importante mantenimiento, por lo que los residentes no pueden regresar a vivir en él, ha trasladado a Europa Press un portavoz de Emergencias Comunidad de Madrid 112.

La explosión afectó a los tabiques medianeros, por lo que hay que realizar importantes labores de mantenimiento y hay que proceder al desescombro, ya que la mayoría de las viviendas están afectadas, sobre todo las más cercanas al foco. El Ayuntamiento será en encargado de coordinar estas labores.