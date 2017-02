Dávila dice que no se puede estar a expensas de los congresos de los partidos para aprobar los PGE 2017

6/02/2017 - 15:10

La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, ha señalado este lunes que no se puede estar a expensas de los congresos de los partidos para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017 y apela al sentido de Estado.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 6 (EUROPA PRESS)

"Apelamos al sentido de Estado de todos los partidos políticos. No podemos estar, el Gobierno de Canarias ni los canarios, a expensas de los congresos de los partidos. No se lo merece este país y no se lo merece Canarias", apuntilló en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Por ello, ha insistido en la necesidad de "tener sentido de Estado para sacar adelante los PGE de 2017", después de que España, recordó, haya estado "parada durante un año, con un gobierno en funciones", de ahí que subrayó que España y Canarias "no" puede permitir "no tener un presupuesto en 2017 y, por lo tanto, hurgar recursos económicos que están negociados a los canarios".