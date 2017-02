Foro Taxi Libre reclama celebrar una reunión pedida en diciembre con la Policía Local y otra solicitada al IMT

6/02/2017 - 15:21

El presidente de la asociación Foro Taxi Libre, Juan Martín Caparrós, ha insistido este lunes en que es necesario implementar un protocolo de actuación conjunta entre los taxistas y la Policía Local, a través del Ayuntamiento de Sevilla, contra "el intrusismo, las malas praxis en el servicio diario y la situación de violencia" que está sufriendo esta actividad. Al respecto, reclama la celebración de las reuniones solicitadas por el colectivo a la Policía Local y al Instituto Municipal del Taxi (IMT).

Así lo ha explicado el presidente de Foro Taxi Libre a Europa Press, ante los recientes y nuevos incidentes surgidos en el sector del taxi, toda vez que la mencionada asociación promueve una concentración de profesionales del sector para el día 13 de febrero, al objeto de abordar las diferentes problemáticas que afronta esta actividad. En ese sentido, ha aclarado que los profesionales no buscan "una guerra con el aeropuerto o Cabify", sino simplemente quieren insistir en "el intrusismo" que hay en el sector, para lo que piden que se controle y se inspeccionen los servicios a nivel interno y externo del taxi.

Al respecto, ha indicado que es "más necesario" este control de servicios "de forma exhaustiva", que "un refuerzo del Servicio Especial de Transporte e Intrusismo (SETI) de la Policía Local o la futura creación de una nueva unidad policial dedicada específicamente al aeropuerto de San Pablo y la estación ferroviaria de Santa Justa", tal y como lo había avanzado el concejal de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera.

Así, Martín ha considerado que es "necesario controlar a las personas y las actividades de las mismas", de forma que en las paradas concertadas "debería haber unas normas y unos talonarios de facturas oficiales con las persona que recogen, la hora, el lugar y la compañía, para que luego este extremo pueda ser verificado por la Policía Local", ha detallado.

Sin embargo, ha criticado que, a pesar de que "desde el pasado 23 de diciembre hemos pedido una reunión a la Policía Local, aún no hemos recibido noticias", toda vez que agrega que tampoco han recibido una respuesta del Instituto del Taxi, lo que tilda como "una actuación lamentable".

CONCENTRACIÓN EL DÍA 13

En este sentido, el presidente ha puntualizado que en la próxima concentración del 13 de febrero, a las 16,00 horas, que se desarrollará en las explanadas comprendidas entre las avenidas de Blas Infante y Alfredo Kraus, "se explicará lo que ha sucedido en el sector, así como se harán propuestas de mejora ante esta situación".

En cuanto al protocolo de actuación, Martín ha sostenido que ya han presentado una propuesta para tener más "complicidad" de la Policía y "no tener que llevar a cabo actuaciones que no corresponden". No obstante, ha advertido que "no vamos a mendigar" más y considera que el director general de Movilidad debería dimitir por "su gestión" en el servicio de taxis.

De otro lado, ha insistido en que es necesario llevar a cabo una aplicación móvil pública desde el Consistorio hispalense, que según detalla sería "pionera" a nivel nacional, para "ofrecer una calidad al servicio, seguridad al usuario y una reducción del coste del servicio", lo que beneficiaría a ambos.

En esta línea, el presidente de la asociación ha criticado que el año pasado había dinero para poner en marcha esta app, pero en estos momentos desde el Ayuntamiento señalan que "están pendientes del presupuesto", lo que a su juicio se trata de "un nuevo engaño y demora", a pesar de que "el proyecto de la aplicación se presentó el pasado año, momento en el que habría 54.000 euros para este servicio".