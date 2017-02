Aprobados los presupuestos de 2017 sin ninguna de las más de 1.000 enmiendas que la oposición mantenía vivas

6/02/2017 - 15:27

Las cuentas reciben el voto favorable del PP y el rechazo de En Marea, PSdeG y BNG, que piden otro modelo

Los presupuestos de la Xunta de Galicia para 2017 han sido aprobados con el único voto favorable del grupo mayoritario en el Parlamento, el del Partido Popular, y sin incorporar ninguna de las 1.113 enmiendas que la oposición mantuvo vivas para este último debate.

En el pleno de la Cámara, En Marea, PSdeG y BNG han atribuido "soberbia" y "arrogancia" a los populares, por no aceptar casi ninguna de sus propuestas. En comisión, únicamente se incorporaron las enmiendas del PP y una del Bloque para reducir el plazo en el que informar sobre modificaciones presupuestarias.

Así las cosas, las cuentas ascienden un 2,9% respecto a las de 2016, con 9.063 millones de euros (259 más) y tras agotar el techo de gasto para el presente ejercicio.

En su discurso, el portavoz del PP en el Pazo do Hórreo, Pedro Puy, ha reivindicado que son unos presupuestos "expansivos, prudentes y cumplibles, equilibrados y que están contribuyendo a que, una vez abandonada la recesión, se pueda seguir creciendo y redistribuyendo los resultados de ese crecimiento para que nadie en Galicia tenga problemas".

Además, ha reiterado que "no es el momento para el incremento generalizado de la presión fiscal" y, "sin arrogancia alguna", ha comentado que pactar presupuestos es difícil, para lo que ha puesto los ejemplos de los ayuntamientos de Vigo y Pontevedra y la diputación en esa provincia. Ante esto, ha recibido críticas por el caso del Consistorio de Ourense.

EN MAREA

En su turno, el viceportavoz de En Marea, Antón Sánchez, ha advertido que, a juicio de su grupo, Galicia no está "ante una recuperación", sino ante la "consolidación de una estafa".

"No nos resignamos", ha avisado. "Creemos en este país y creemos necesario un cambio de modelo, la supresión de privilegios y la aplicación de políticas de igualdad", ha destacado.

En su intervención, Sánchez ha expuesto algunas de las 129 enmiendas de En Marea para, entre otras cosas, luchar contra la "pobreza energética" y los desahucios, así como para favorecer el desarrollo de los sectores primarios y la conservación del medio ambiente.

Mientras, el portavoz del PSdeG en el Parlamento, Xoaquín Fernández Leiceaga, ha opinado que en las cuentas "falta ambición y falta confianza", al entender que "no reflejan la recuperación" de la economía.

Así, ha recriminado que con este presupuesto "no hay impulso a la inversión" y ha abogado por "darle la vuelta" para "ofrecer oportunidades de empleo" a los gallegos. Para ello, los socialistas mantuvieron 651 enmiendas vivas.

"Algo está funcionando mal en San Caetano", ha considerado, al acusar a los "gestores" del Gobierno gallego de ser "incapaces de hacer llegar recursos a los que más los necesitan".

Con la defensa de 333 enmiendas --tras la incorporación de la ya mencionada en comisión--, la portavoz parlamentaria del Bloque, Ana Pontón, ha explicado la "agenda en defensa de los derechos de las mayorías" que planteaban los nacionalistas.

Entre otros puntos, ha exigido la creación de una tarifa eléctrica gallega, una política "seria" en materia industrial y apoyo, en concreto, al sector de la automoción.

Asimismo, Pontón ha pedido un posicionamiento "claro" para no permitir que Villar Mir "especule con el río Xallas" y evitar la venta de sus centrales en Galicia.

ALUSIÓN A VILLARES

Durante el debate ha habido referencias a las consecuencias del temporal en la comunidad, y Puy también ha aprovechado para indicar como una "innovación" que sea la "primera vez" que en un debate definitivo de presupuestos no interviniese "quien se supone que lidera la oposición", en alusión a Luís Villares (En Marea).

"En las 'mareas' hay una coralidad, una pluralidad, que lleva a que no intervenga su líder", ha ironizado, a lo que Sánchez ha replicado que tampoco "vino aquí quien lidera el PP de Galicia" y le ha reprendido al entender que no tiene "derecho a decir quién habla o quién no" en el pleno.

ARTÍCULO 2 Y VOTACIÓN

A mayores, el pleno ha debatido de forma separada el artículo 2 --que es el que recoge el estado global de ingresos y gastos-- y al término se han votado las enmiendas y los presupuestos por secciones.

El PP ha dado su apoyo y la oposición, mayoritariamente, se ha posicionado en contra --salvo contadas excepciones, como en organismos en los que parte o toda ella se ha abstenido--.

A continuación, los grupos han votado el texto articulado del dictamen, con el resultado del respaldo del PP y el rechazo de la oposición, tras evitar el PP también en este apartado que prosperasen enmiendas.

En el debate del artículo segundo, Noa Presas (BNG) lamentó que solo se aprobase una enmienda en comisión, Abel Losada (PSdeG) censuró la "ideología" que el PP implementa con las cuentas, Manuel Lago (En Marea) urgió un impulso a la economía productiva de Galicia y Miguel Tellado (PPdeG) vio en ellos "tres minorías instaladas en la crispación".