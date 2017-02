Los bomberos de Málaga debatirán "medidas más drásticas" ante la "estrategia represiva" del Ayuntamiento

6/02/2017 - 15:50

Los bomberos de Málaga han anunciado que este martes se celebrará a las 10.00 horas en el parque de Martiricos una reunión en la que la plantilla "debatirá medidas más drásticas" tras "la estrategia represiva del Ayuntamiento" ante sus movilizaciones, por las que llevan encerrados más de un mes para pedir, entre otros, la equiparación con el resto de bomberos de España.

MÁLAGA, 6 (EUROPA PRESS)

Así, a través de un comunicado, los bomberos han explicado que a finales de la semana pasada, a petición del propio concejal de Seguridad, Mario Cortes, "se produjo la primera ronda de negociaciones para intentar desbloquear el conflicto que mantiene el Real Cuerpo de Bomberos con el Ayuntamiento".

Al encuentro, han afirmado, se le quiso dar un "aire informal" por parte del Consistorio, pero insistió en citar a representantes del Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB), CCOO y un miembro de la plantilla ajeno a los sindicatos.

La reunión, según los bomberos, se prolongó durante varias horas, y sirvió "para acercar posturas entre ambas partes sobre las reivindicaciones históricas del colectivo".

Para los efectivos, "se vislumbraba un principio de acuerdo, pero nada más lejos de la realidad", ya que, según han detallado, "la sintonía se rompió con una llamada telefónica en la que Carlos Gómez Cambronero, director del Área de Personal, rechazaba todos y cada uno de los puntos objeto de negociación, desautorizando así al concejal, Mario Cortés".

"El hombre fuerte en las negociaciones del Ayuntamiento frustró de este modo, al menos de momento, el final del conflicto", han lamentado los bomberos, al tiempo que han añadido que "mientras tanto, esta semana cuatro mandos intermedios han sido citados para declarar y es muy posible que sean expedientados", tachando el ambiente de "muy convulso".

AYUNTAMIENTO

Por su parte, el edil de Seguridad, Mario Cortés, que ha dejado claro que lo que intentó en la reunión "fue ponerme como mediador de un conflicto, ni siquiera como negociador", ha señalado que en la reunión se buscaba un encaje pero "las cosas que propusieron no son competencia mía, del Área de Seguridad; ellos lo que pretendían eran medidas laborales del convenio laboral".

Ante ello, Cortés habló con el director de Personal "porque lo que pretendían era modificar el actual convenio laboral, que está firmado por los sindicatos --menos CCOO y SAB-- y a punto de que se apruebe definitivamente".

"Ellos pretenden con esta medida cambiar el convenio que ya esta negociado y cerrado con el resto de sindicatos", ha detallado Cortés, insistiendo en que el director de Personal señala que "cómo ahora, después de negociar dos años el convenio colectivo, se pare para volver a abrirlo para meter mejoras laborales, lo que supondría abrir de nuevo la negociación, que acaban de cerrar hace un mes".

Cortés ha afirmado que en 2017 "no es posible meter ninguna mejora" pero "para el siguiente convenio colectivo, que entraría en vigor el 1 de enero de 2018, sí se podrían establecer las mejoras", por lo que la propuesta del edil era "sentarnos ya a negociar para que en el nuevo convenio vengan recogidas parte de las reivindicaciones", pero "me decían ellos que no, que lo quieren ya".

A juicio del concejal de Seguridad esas peticiones de los bomberos "supone modificar el convenio" y "esa parte la rechazamos, porque no es posible". "Encantados de llegar a acuerdos, pero ninguno que suponga desbaratar lo que acaban de firmar por respeto a todos los demás sindicatos que llevan dos años trabajando", ha sentenciado.

Por otro lado, sobre el cese del jefe de bomberos, Cortés ha señalado que "pedían que a nivel funcional el mayor responsable del cuerpo de bomberos operativo fuera Cambronero", en vez del actual, siendo "la idea que no lo ceses, pero quítalo de responsable", y esa parte también fue rechazada.

Eso sí, "no me considero desautorizado, es que no son competencias mías", ha reiterado, dejado claro que "fui como interlocutor para intentar abrir una nueva vía viendo que eso estaba totalmente parado; fue un intento de buscar un nuevo encaje", pero "no podía negociar, para empezar porque gran parte de las cosas que piden son competencias de la mesa de convenio colectivo".

De igual modo, ha insistido que en la reunión "intente mediar entre lo que piden los bomberos y el equipo de gobierno con todas las áreas, pero son competencias exclusivas del área de Personal, no del área de Seguridad".

Por último, ha incidido en que "seguimos con la mano abierta, pero hay cosas que, primero, no dependen del mediador, y segundo, que entiendo que son complejas, como es reabrir una mesa de convenio colectivo cuando acaba de firmarse hace un mes".

Por otro lado, el pasado viernes ya explicó que un expediente disciplinario "no se lo puede inventar el equipo de gobierno; yo no me puedo inventar una sanción". Es más, ha dejado claro que "es un tema administrativo dentro del Área de Personal y, en ningún caso, puede verse como represalia porque para haber un expediente disciplinario tiene que ser formal, no es un tema político". "El equipo de gobierno no tiene potestad para abrir expediente disciplinario. Es un tema puramente administrativo", señaló.