TÚ denuncia "al menos tres despidos" en empresa de ayuda a domicilio y pide al ICASS que los deje sin efecto

El sindicato Trabajadores Unidos (TÚ) ha denunciado el despido de "al menos tres trabajadoras" en una de las empresas que prestan el servicio de ayuda a domicilio en Cantabria, en concreto en la UTE QSAD, y ha solicitado al Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) que medie en la situación y "deje sin efecto" esos depidos.

En un comunicado, TÚ ha indicado que las trabajadoras han sido despedidas con una comunicación a través de burofax y ha señalado que una de ellas, con nueve años de antigüedad en la empresa, se encontraba de baja laboral en el momento del despido y había presentado una denuncia por acoso laboral.

Además, ha informado que las trabajadoras han sido despedidas después de que la UTE QSAD, que presta el servicio de ayuda a domicilio en las zonas 2 (Bezana, Camargo, Astillero, Villaescusa, Cudeyo, Miera, Pisueña y Alto Pas) y en la 3 (Costa Oriental, Agüera-Bajo Asón, Alto Asón y Trasmiera), hubiese ya modificado las jornadas laborales de varias empleadas, "disminuyendo tanto jornada como salario".

El sindicato ha criticado que la empresa haya llevado a cabo estos despidos "sin ningún miramiento", lo que supone una "nueva actuación" con la que "vulnera claramente" los derechos de sus trabajadores por lo que, ha avanzado, llevará el caso a los tribunales.

Trabajadores Unidos ha señalado que, hasta el momento, se había referido a "recortes en dependencia" se refería a usuarios que habían podido ser atendidos pero, a su juicio, estos despidos también son recortes. "Nunca se habla de cómo han afectado estos recortes a los usuarios que todavía son atendidos y a los trabajadores que aún conservan su puesto de trabajo en este sector", ha lamentado.

Por ello, el sindicato ha advertido de la situación de las trabajadoras de la empresa QSAD, que "no cuentan con calendario laboral" ni lo han tenido en ningún momento desde el inicio de la Ley de Dependencia, situación que TÚ llevo a los tribunales que, en 2016, obligaron a la empresa a fijar un calendario.

Desde el sindicato han lamentado que, ante ello, la empresa "hizo entrega de un calendario genérico en el que sólo aparecen los festivos y que se da a cada trabajadora un cronograma con su horario, pero no completando la jornada, por lo que las trabajadoras nunca saben cuando finaliza su jornada diaria".

En base a ello, ha denunciado que las trabajadoras reciben "constantes llamadas de la empresa requiriéndolas para que hagan servicios a cualquier hora o día, sin respetar la jornada parcial, los descansos interjornada o los descansos semanales, incluso partiendo su jornada laboral en tres turnos".

Además, tiene a toda la plantilla con disponibilidad pero sin pagarles ningún plus y "sólo les paga el kilometraje entre servicios, no el desplazamiento ni al primero ni al último" y, ante ello, TÚ ha criticado que "no tiene ningún escrúpulo en mandar hacer servicios sin tener en cuenta la distancia, recayendo en la trabajadora el tiempo de desplazamiento y el precio del kilometraje, así como el mantenimiento del vehículo".

Por otro lado, ha denunciado que las trabajadoras de QSAD no disponen de medios técnicos adecuados para la realización del servicio. Así, ha indicado que carecen de grúas y se ven obligadas a levantar a pulso a personas que no se pueden mover, servicios para "los que existe la posibilidad de poner personal de apoyo pero no lo hacen, convirtiendo a estas empleadas en grúas humanas".

En otro orden, ha advertido que esta empresas ha realizado "modificaciones sustanciales" de contrato a las trabajadoras, reduciendo la jornada a las indefinidas y en algunos casos hasta tal punto "que no les ha compensado seguir trabajando". Debido a ello, al tener que cubrir las horas de servicio con menos personal, "contratan a trabajadoras en precario para cubrir vacaciones, bajas, compensar festivos...".

La situación de esta empresa, con sede central en Zaragoza y que se encarga del servicio de ayuda a domicilio sólo en dos de las cinco zonas de la Comunidad Autónoma, demuestra para el sindicato TÚ que "desde que se privatizó este servicio es un caos" no sólo para los trabajadores sino también para los usuarios.

Por ello, ha solicitado por escrito al ICASS que medie en la situación para, primero, dejar sin efecto los despidos de las trabajadoras y, segundo, buscar alternativas para hacer frente a la demanda real de los usuarios "sin que recaiga en el salario y la salud de las empleadas".