El PSOE de Espartinas critica que Cs use "un escudo de color naranja" para el perfil municipal de redes

6/02/2017 - 17:01

El Grupo socialista del Ayuntamiento de Espartinas (Sevilla) ha avisado este lunes de que el Gobierno local de Ciudadanos, encabezado por Iván Gómez como alcalde accidental, ha modificado "unilateralmente" el logotipo de los perfiles municipales en las redes sociales, utilizando "un escudo corporativo de color naranja", precisamente el color de la formación que lidera Albert Rivera.

ESPARTINAS (SEVILLA), 6 (EUROPA PRESS)

El portavoz y secretario general del PSOE Espartinas, José Antonio García, ha señalado en un comunicado que "una vez puesto el asunto en manos de nuestros abogados, me han indicado ponerme en contacto con el secretario municipal, para saber de la existencia o no de un Decreto de Alcaldía que ordenase tal modificación de un símbolo como el escudo municipal, algo muy grave, ya que no hay acuerdo plenario en tal sentido".

Continúa García diciendo que "una vez conocido por el secretario municipal de la no existencia de tal Decreto de Alcaldía, le he solicitado certificado por escrito de tal hecho, para proceder a las acciones legales pertinentes". José Antonio García ha indicado al respecto que "es intolerable lo que está ocurriendo en Espartinas, donde un grupo político minoritario está tomando decisiones unilaterales muy graves".