'Off Circada' ofrece ocho premios en su edición 2017

6/02/2017 - 18:00

El certamen, que vuelve a contar con la colaboración de la UNIA, se celebrará en Sevilla del 1 al 4 de junio

SEVILLA, 6 (EUROPA PRESS)

Festival Circada, el festival de circo contemporáneo de Sevilla, abre convocatoria, desde este lunes 6 de febrero y hasta el próximo día 28, para la presentación de propuestas para la quinta edición de su 'Off', que se celebrará en diferentes espacios al aire libre de la ciudad entre el 1 y el 4 de junio.

El 'Off Circada' tiene formato de certamen competitivo con jurado y se presenta enmarcado dentro del festival en colaboración con la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA). El objetivo principal del 'Off' es servir de lanzadera, escaparate, plataforma e impulso a compañías, artistas, proyectos artísticos o espectáculos que se encuentren en el comienzo de su rodaje. 'Off Circada UNIA' quiere ser útil tanto a espectáculos de estreno o recientemente estrenados como a colectivos artísticos que comienzan su andadura profesional.

Como principal novedad en esta edición 2017, según un comunicado, 'Off Circada' ha ampliado los premios ofrecidos hasta conseguir alcanzar un total de ocho. El primer premio, otorgado por el jurado del certamen, está dotado con 1000 euros más la contratación del espectáculo o número en la programación de Circada 2018. Por otro lado, la organización entrega un segundo premio, consistente en la programación en la próxima edición del festival.

A estos dos premios oficiales hay que añadir los premios especiales 2017, que proporcionan compromisos de programación para sus respectivos ganadores en el ciclo 48 Noches de la UNIA, el ciclo 'Atrévete' del Festival de Niebla (Huelva), el ciclo 'El teatro y la escuela' del Teatro Alameda de Sevilla, el festival La Cochera Cirquera (Málaga), en alguno de los programas culturales que la Diputación de Jaén y en el Festival Circaire (Mallorca).

El 'Off Circada' cuenta con la colaboración de la empresa sevillana Gestora de Nuevos Proyectos, gracias a la cual todos los artistas y compañías participantes que carezcan de estructura legal propia, tendrán garantizadas las altas en la Seguridad Social de todos sus miembros durante los días del certamen, favoreciendo su profesionalización y unas condiciones de trabajo dignas.

Las bases con los plazos y las condiciones de participación pueden consultarse ya en festivalcircada.com. Festival Circaa se celebrará en Sevilla del 26 de mayo al 11 de junio y cumple en este 2017 su décima edición.