El Gobierno no tiene prevista ninguna inversión en Pedrosa

6/02/2017 - 17:58

El Gobierno de Cantabria "no tiene prevista ninguna inversión" en el complejo sanitario de la Isla de Pedrosa, aunque "se puede estudiar en el futuro".

SANTANDER, 6 (EUROPA PRESS)

Así lo ha señalado este lunes en el Pleno del Parlamento la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos, en respuesta a una pregunta del diputado del PP Iñigo Fernández sobre el hundimiento de la cubierta del Teatro Infanta Beatriz.

Díaz Tezanos ha explicado que este inmueble, en el que el Gobierno ha instalado vallado a su alrededor para "garantizar la seguridad", no pertenece al patrimonio cultural de Cantabria y no hay ninguna obra prevista.

Ha recordado que la Fundación Cántabra de Salud y Bienestar Social tiene su sede en Pedrosa desde hace unos años, y que se han rehabilitado nueve edificios singulares, quedando pendientes tres, que se recibieron en "mal estado", entre ellos el teatro.

La vicepresidenta ha dicho que el Gobierno ha hecho "importantes inversiones en la isla de Pedrosa, ninguna en los últimos años", y ha explicado que en estos momentos no hay prevista ninguna inversión porque "es una cuestión de prioridades".

Díaz Tezanos ha reiterado que los dos primeros presupuestos de la legislatura han priorizado la atención a la emergencia social y la creación de empleo.

DISCAPACIDAD

Por otro lado, la diputada del PP Isabel Urrutia ha preguntado al consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, por la no ejecución de la partida de 100.000 euros consignada en el presupuesto de 2016 dedicada a la mejora de la accesibilidad a la Justicia de colectivos desfavorecidos.

El consejero ha explicado que esta partida responde a un convenio que firmó el PP pero que no dotó económicamente, y ha indicado que no se ha podido ejecutar porque al estar consignada en el capítulo de transferencias corrientes (capítulo 4), era necesario un procedimiento de concurrencia competitiva y el CERMI y la Fundación Tutelar consideraron que no era un sistema "adecuado".

De la Sierra ha explicado que para este año se ha consignado en el capítulo de gastos corrientes (capítulo 2) "que es como creemos que tiene que estar" y a través de una enmienda, se consignará una parte en el capítulo 4 como subvención nominativa para personas con discapacidad.