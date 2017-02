'Abecedario Solidario' recaudó 10.242 euros destinados a la lucha contra el alzheimer

6/02/2017 - 18:48

La edición 2016 de la iniciativa de UniRadio Jaén, la radio de la Universidad de Jaén (UJA), 'Abecedario Solidario', recaudó un total de 10.242 euros, que irán destinados a la Asociación de Familiares Enfermos de Alzheimer 'La Estrella'.

JAÉN, 6 (EUROPA PRESS)

El Director de UniRadio Jaén, Julio Ángel Olivares, ha indicado que "Abecedario Solidario 2016 supera nuevamente el reto, logrando una recaudación más que notable, pero sobre todo, hace justicia a la encomiable y ejemplar labora de AFA La Estrella".

Además, el director de UniRadio Jaén ha agradecido a la Obra Social de La Caixa, patrocinador oficial, así como a la propia Universidad de Jaén, la Diputación de Jaén y el Ayuntamiento de Jaén, además de a todos los patrocinadores, su apoyo "en la consecución del objetivo".

Por su parte, la presidenta de AFA 'La Estrella', Antonia Collado, ha afirmado que "Abecedario Solidario, y todas aquellas cosas que este proyecto integran, me han enriquecido mucho, ya que he podido comprobar en primera persona la labor que se lleva a cabo, y no solo eso sino también, la implicación y solidaridad de todas aquellas personas que están detrás de este precioso proyecto".

La iniciativa 'Abecedario Solidario' 2016 desarrolló diversas acciones de octubre a diciembre del pasado año, bajo el lema 'Acordamos recordar', como la emisión de un programa en directo sobre la enfermedad del alzheimer, una visita guiada por el Jaén de las tres culturas a cargo de Iuventa, la convocatoria del Premio de Micro-relato de Abecedario Solidario con el lema 'Las abuelas y los abuelos cuentan', la celebración de las terceras jornadas Abecedario Solidario, que tuvieron como lema 'Un mañana sin olvido', y por último, el maratón radiofónico y la Gala Solidaria.