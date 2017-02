Sanidad y UEx trabajan en la renovación del profesorado para que la Facultad de Medicina esté "bien dotada"

6/02/2017 - 19:20

La Consejería de Sanidad y Políticas Sociales y la Universidad de Extremadura (UEx) trabajan para paliar uno de los "principales problemas" de ambas instituciones, la renovación del profesorado, fijando una serie de "criterios" y "requisitos" para que especialmente la Facultad de Medicina esté "bien dotada" en este sentido.

BADAJOZ, 6 (EUROPA PRESS)

Así lo ha anunciado el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, quien ha explicado que en la tarde de este lunes celebran una reunión de la Comisión Paritaria Universidad de Extremadura-Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, la primera de este 2017 y cuyo orden del día está relacionado con "todo lo que tiene que ver con uno de los problemas más importantes que, en principio, soporta" tanto la UEx como la Consejería, el profesorado.

"Más que hablar de edificios o de hablar de continente es importante hablar de contenido", ha señalado Vergeles, que ha indicado de este modo que se están dando "los pasos" para cerrar un nuevo acuerdo entre la UEx y la Consejería de Sanidad a este respecto y que el último "ha cumplido de sobra su mayoría de edad".

Así, ha ahondado en que van a intentar fijar una serie de "criterios" y de "requisitos" para que "sobre todo" la Facultad de Medicina, la que tiene "más problemas" en relación a su profesorado, aunque no del habitual sino del aquel que se considera vinculado y que comparte su actividad entre el Servicio Extremeño de Salud (SES) y la UEx, esté "bien dotada" y la calidad de la formación de sus estudiantes "sea la adecuado".

JUBILACIÓN DE PROFESORES

Al respecto y en relación al hecho de que muchos de los profesores de Medicina se jubilan y no hay una renovación de los mismos, el consejero ha lamentado que "no es un problema exclusivo" de la Facultad de Medicina de la UEx sino "generalizado" de la Universidad española y especialmente en lo que a profesores vinculados se refiere.

"Las asignaturas que tienen que ver dentro del Grado de Medicina o dentro del Grado de Enfermería que son asignaturas que no tienen esa vinculación o que no necesitan de profesores con esa vinculación entre el Servicio Extremeño de Salud y la Universidad de Extremadura no tienen ese problema", ha matizado.

Acto seguido, ha indicado que durante una época, cuando apareció el sistema MIR de formación de los futuros especialistas en Ciencias de la Salud, sobre todo los médicos y ahora ya también los enfermeros se dedicaban o a ser clínicos o a ser docentes "y poca gente simultaneó las dos vertientes".

Ello ha llevado a una situación en la que hay "excelentes clínicos pero que no están acreditados por la Agencia Nacional de Evaluación, por la Aneca, para ser profesores titulares vinculados", así como "excelentes profesores" que no han hecho la especialidad vía MIR y que no pueden vincularse al sistema sanitario, de forma que aquellos profesores vinculados que se van jubilando "no tienen un recambio fácil".

Por ello, la UEx y la Consejería de Sanidad han planteado solucionar este tema haciendo "un esfuerzo muy importante por parte de las dos instituciones" para que los profesionales del SES que cuenten con una experiencia investigadora y de docencia "suficiente" puedan optar a acreditarse por la Aneca, así como convocar las plazas a medida que lo permita la tasa de reposición de la Universidad y la del SES.

También ha abogado por crear la figura del profesor titular vinculado interino y ha dicho que han sacado siete plazas de este tipo que se ofrecen a clínicos con un reconocido prestigio que también tienen una "especial vinculación" con el aspecto docente, de forma que ambas instituciones les van a ayudar para que se puedan acreditar "cuanto antes" por parte de la Aneca y posteriormente dejen de ser profesores vinculados titulares interinos para ser profesores vinculados titulares.

PLANTILLA HORIZONTE

"En el nuevo convenio tenemos que plantearnos una plantilla horizonte, una plantilla horizonte de profesores titulares vinculados, de profesores asociados en Ciencias de la Salud, tenemos que plantearnos una plantilla horizonte de cara a que ni la Universidad ni la Consejería tengan problemas a futuro a la hora de encontrar a esos profesores para darle una formación de calidad a nuestros estudiantes", ha avanzado Vergeles.

Al mismo tiempo ha aseverado que "huye" del hecho de que a las facultades de Medicina "se las clasifique" o se considere que tienen o no calidad en base a los resultados de sus estudiantes en el MIR porque, en su opinión, una Facultad de Medicina "es buena cuando forma a buenos médicos generalistas que posteriormente quieren hacer una determinada especialidad, sea la que sea, y para eso sirve el MIR", a la vez que ha matizado que esta facultad extremeña "no es una academia MIR".

Acerca de si dicha plantilla horizonte está cuantificada, el consejero ha señalado que se ha disfrutado de una plantilla de profesores titulares vinculados "en algún momento" que rondaba la veintena y que ese mismo podría ser el número que se planteasen de cara a los próximos años. "Mientras tanto vamos a utilizar todas las figuras docentes y todos los profesionales que tenemos en el Servicio Extremeño de Salud que tienen esa vocación docente", ha avanzado.

No obstante, ha querido trasladar a los extremeños que tienen una "buena" Facultad de Medicina que no tiene "ni más menos problemas" que otras facultades del país y "entre todos" deben cuidarla, protegerla y valorarla, mientras que a las autoridades políticas y académicas se les debe pedir que solucionen los problemas que se vayan encontrando "y en este momento se llama contenido, profesores sobre todo profesores vinculados, y continente" en lo que también se está trabajando, ha indicado.

NUEVA FACULTAD DE MEDICINA

En relación a la nueva Facultad de Medicina, José María Vergeles ha considerado que tienen "buenos resultados" con respecto a la utilización de los espacios destinados a la Facultad de Medicina y que han sido adecuados dentro del Hospital Infanta Cristina de Badajoz, en los cuales los alumnos están ya recibiendo sus clases teóricas desde este curso.

En este sentido, ha apuntado que se está finalizando la redacción del concurso que llevará al proyecto del nuevo edificio de la Facultad de Medicina como se había comprometido la Junta "presupuestariamente", al tiempo que ha confiado en que esté listo en "cuestión de meses" para poder licitar la redacción del proyecto en un periodo de unos seis meses y sacar a concurso la obra a partir de 2018.

Por su parte, el rector de la UEx, Segundo Píriz, ha recalcado que el Consejo de Gobierno de la Universidad ha aprobado recientemente la cesión de las parcelas para la construcción de la Facultad de Medicina y se está "en el buen camino" para que "vea la luz", así como que los profesores titulares vinculados interinos es una "salida" y la "menos mala" para "arreglar este problema" de todas las facultades de Medicina españolas porque ha habido una "falta de comunicación y transversalidad" entre la parte clínica y la académica.

"Creo que en unas fechas de medio plazo la Facultad de Medicina de la Universidad de Extremadura tendrá resuelto el problema del continente y lo que es más importante el problema del contenido", ha concluido en declaraciones a los medios antes de asistir a la citada Comisión Paritaria.