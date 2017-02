Cataluna. santamaría insta a los independentistas a aceptar la ley que ampara sus manifestaciones

6/02/2017 - 19:34

- Montoro recuerda a Junqueras que acaba el plazo para enviar delegado al grupo de trabajo sobre financiación autonómica

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, observó este lunes a los independentistas catalanes que "en este mundo uno tiene que ser coherente" y que "si algunos consideran que amparándose en la ley deben existir esas manifestaciones" en apoyo al expresidente de la Generalitat Artur Mas, también "deben aceptarla" si esa ley "impone consecuencias jurídicas cuando no la cumplen".

Sáenz de Santamaría se pronunció así en la rueda de prensa posterior a su reunión con el presidente de la FEMP, Abel Caballero, cuando se le preguntó por la concentración que este lunes apoyó a Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsejera de Educación Irene Rigau cuando acudieron al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para ser juzgados por la consulta del 9-N.

Por lo demás, la vicepresidenta garantizó que el Gobierno respetará los procedimientos judiciales y pedirá a todos la máxima colaboración, no entró en las "estrategias judiciales" de la defensa y por tanto en la declaración judicial de los acusados

y advirtió de que "la vida de los ciudadanos no se paraliza por los procesos que afecten a sus gobernantes" porque hay muchos temas que les incumben que solucionar entre las administraciones. Por ejemplo, esta mañana estuvo en Barcelona visitando las obras de la lanzadera hacia el Aeropuerto de El Prat, financiadas con inversión estatal.

Santamaría se reafirmó en el diálogo entre instituciones y puntualizó sobre la bautizada en la prensa como 'Operación Diálogo' que "el diálogo no es una operación, es una convicción", y por tanto el Gobierno, que lo es "de todos, también de los catalanes", estará "a disposición de todos" los que estén dispuestos a colaborar con él.

En este sentido, reveló que el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha escrito una carta al consejero de Economía de la Generalitat, Oriol Junqueras, recordándole que este viernes termina el plazo para que todas las comunidades designen a su representante en el grupo de expertos que abordará la financiación autonómica.

Cataluña es la única comunidad que no lo ha hecho, ante lo que Santamaría recordó que la financiación autonómica era uno de los 45 puntos que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, trasladó al del Gobierno español, Mariano Rajoy, como susceptibles de discutir, y que de hecho es un elemento clave para el funcionamiento del Estado del Bienestar y los servicios públicos.

"A cualquier comunidad autónoma a la que le preocupen estos temas le interesa participar", apostilló la vicepresidenta. "No es cuestión de que al gobernante o al consejero de turno le apetezca o no participar". Si finalmente la Generalitat no designa representante, el Ejecutivo central, dijo Santamaría, no obviará "su responsabilidad con los catalanes" y velará por que también reciban los mejore servicios públicos.

Por último, a otra pregunta aseguró que tratará de buscar la "máxima colaboración" con el PSOE y Ciudadanos ante el proceso independentista, aunque reiteró que espera que "impere el sentido común" y no se lleve hasta sus últimas consecuencias.

