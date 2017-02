El alcalde de vigo ve “impropio del real madrid” discutir decisiones de seguridad

6/02/2017 - 19:44

MADRID, 06 (SERVIMEDIA)

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, dijo este lunes que "esperaba de la grandeza de un equipo como el Real Madrid" que asumiera la suspensión de su partido con el Celta, en lugar de montar "una polémica indebida impropia" de ese club, porque "las decisiones de seguridad no se discuten, se asumen".

Preguntado al respecto en la rueda de prensa posterior a su reunión con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, Caballero explicó que tras los daños en el estadio de Balaídos era obvio "a simple vista" que no se podía jugar el partido y que, una vez escuchados los técnicos municipales, decretó la suspensión.

"Una vez firmado el decreto ya no había nada que discutir, lo primero es la seguridad de las personas", remarcó el alcalde. "Las deciosnes de seguridad no se discuten, se asumen. Esperaba de la grandeza de un equipo como el Real Madrid que lo asumiera cooperando, no metiendo presión"

Caballero, que aseguró que esa presión no le afectó lo más mínimo, preguntó qué habría sucedido si el partido se hubiera jugado y alguien hubiera resultado herido. "Sólo es un partido de fútbol, por muy Real Madrid que sea", continuó el regidor vigués, para quien ésta ha sido "una polémica indebida impropia del Real Madrid".

(SERVIMEDIA)

06-FEB-17

KRT/gja