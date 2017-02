Marín recalca que si Díaz deja la Junta se negociará "de cero" y que Cs no entrará en el Gobierno esta legislatura

6/02/2017 - 21:03

El líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, ha afirmado este lunes que si la presidenta de la Junta, Susana Díaz, es elegida secretaria general del PSOE y decide dejar el Gobierno andaluz, la formación naranja negociará "de cero" con quien sea su sustituto si éste tiene voluntad de hacerlo con su partido y ha insistido en que Cs no entrará en un gobierno que no presida esta legislatura.

SEVILLA, 6 (EUROPA PRESS)

"Lo tenemos clarísimo y con total seguridad, si Díaz mañana decide marcharse el acuerdo se romperá y habrá que negociar de cero y Ciudadanos abrirá un nuevo espacio de diálogo con la persona que venga si tuviera esa voluntad, porque igual prefiere negociar con Podemos", ha subrayado Marín en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press.

En ese sentido ha explicado que, pese a que Ciudadanos ha cambiado sus estatutos para, en contra de los límites que había hasta ahora, poder formar parte de gobiernos donde sean determinantes, eso no ocurrirá en esta legislatura, sin que haya elecciones de por medio. "Lo acordado en la Asamblea es que no entraremos hasta una nueva convocatoria electoral", ha defendido Marín, que ha querido dejar "claro" que su partido y él personalmente dieron su "compromiso a los andaluces" de que "no entraríamos en un Gobierno que no presidiéramos" y "así se va a cumplir".

"Ciudadanos cumple, no solo predica sino que hace y se compromete", ha ahondado el líder andaluz de la formación que dirige Albert Rivera, que ha mantenido que está "razonablemente" satisfecho con el desarrollo del acuerdo de Gobierno con Susana Díaz y que ha defendido que se debe "empezar de cero" con porque se trataría de una persona "con un programa y un gobierno nuevo".

En ese sentido, ha recordado que en el momento de su investidura Díaz dijo 'Mi palabra es mi patrimonio' y Marín le respondió: "El día que usted falta a su patrimonio este acuerdo se romperá". Es por ello por lo que "si Díaz se marcha yo no me sentiré obligado porque hemos investido a una presidenta con un programa y un gobierno y si ahora entra otro que le sustituya es legítimo e incluso probable que quiera negociar con quien quiera".

Por último, Marín ha vuelto a decir que le da la "sensación" de que Díaz sí optará a la Secretaría General del PSOE y ha añadido que "no se entendería" que ahora no lo hiciera. "Sería muy difícil de explicar", ha concluido.