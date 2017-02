El PP arrebatará al PSOE este martes la Alcaldía de Obejo si prospera su moción de censura

7/02/2017 - 6:07

El popular Pedro López se convertirá este martes en el nuevo alcalde de Obejo (Córdoba), si es que prospera la moción de censura que se debatirá en el Pleno municipal y que han presentado los cuatro concejales del PP y los dos de UCMI contra la alcaldesa socialista del municipio, Dolores López, sostenida por cinco ediles del PSOE, incluida ella misma.

CÓRDOBA, 7 (EUROPA PRESS)

A este respecto el portavoz del PP en la Diputación y edil en Obejo, Andrés Lorite, ya ha justificado la presentación de la moción por "ser obligada" ante "una situación económica insostenible tras año y medio", debido a la "desastrosa gestión" de la actual alcaldesa.

Prueba de ello, según ha señalado Lorite, es que no ha presentado proyecto de presupuesto municipal alguno en lo que va mandato y, por eso, "lo responsable, por los intereses de los vecinos", es esta moción, para así "salvar al pueblo y recuperarlo", como, según ha afirmado, les han pedido a los populares los propios vecinos.

Por su parte, el portavoz del PP y candidato a nuevo alcalde, Pedro López, ya ha advertido que "el Ayuntamiento es el primero por la cola en el pago a los proveedores", por lo que considera que María Dolores López "no debería estar al frente del Consistorio", cuya situación, a su juicio, "no se puede soportar". En consecuencia, ha defendido que "la mejor solución" es la moción de censura, porque "lo primero son los ciudadanos".

Ante esto, la todavía alcaldesa de Obejo, Dolores López, ya ha respondido que el PSOE fue la formación política que mayor respaldo obtuvo en las urnas y ha asegurado que la moción de censura de PP y UCMI "está basada en falsedades", empezando por el argumento de Lorite de que los vecinos la han reclamado, algo que entiende poco creíble en boca de quien "no vive en Obejo, no conoce la realidad de Obejo y va a nuestro pueblo a los plenos ordinarios, pero no a los extraordinarios".

La alcaldesa ha asegurado que "en este año y medio el gobierno municipal el PSOE se ha dedicado a enmendar los errores cometidos por el anterior equipo de gobierno" del PP, después de que en el anterior mandato "el pacto entre PP y UCMI duró un año y acabó con el alcalde en los tribunales", y ahora los vecinos "lo que quieren es tranquilidad y tener a su lado a los políticos a los que votaron".

Finalmente, López ha criticado que el PP utilice como argumento para la moción la ausencia de presupuestos municipales, cuando "Lorite debería haber explicado que en Obejo se llevan prorrogando los presupuestos desde el año 2012 y que su partido no los presentó en los años 2013, 2014 y 2015", por lo que la alcaldesa ha dicho esperar que los firmantes de la moción de censura recapaciten, aunque ha anunciado que, de no ser así, se irá "muy dignamente a la oposición, para seguir representando al PSOE".