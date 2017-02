Barcelona señala "la transparencia algorítmica" como clave en mejorar las políticas digitales

7/02/2017 - 12:12

Pide regular las grandes plataformas y monopolios digitales

BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)

La comisionada de Tecnología e Innovación Digital de Barcelona, Francesca Bría, ha asegurado este martes que la Unión Europea debe regular la grandes plataformas y monopolios digitales, y ha señalado que, para ello, se debe desarrollar la "transparencia algorítmica".

En la presentación de la jornada 'Data sovereignty for the collaborative economy' en el CCCB, Bria ha observado que la canciller alemana, Angela Merkel, ya ha subrayado la importancia de esta herramienta: "¿Cómo puedes regular algo y no sabes cómo funciona a nivel algorítmico?".

"Los algoritmos, el 'big data', el Internet de las cosas y las 'smart cities' están representando un nuevo paradigma", ha afirmado la comisionada, y ha insistido en que las instituciones deben trabajar para asegurar que estas empresas pagan sus impuestos y cumplen las regulaciones.

Bria ha alertado de que la concentración de poder y la acumulación de datos está llevando a un modelo de negocio "insostenible", y ha dicho que los datos deberían ser un bien público, ya que pertenecen a los ciudadanos y deben estar protegidos.

"La economía digital ha llegado para quedarse", ha advertido, y ha abogado por impulsar un pacto social de los datos, en el que se ponga de manifiesto la idea de comunidad, además de destacar la importancia del derecho social a tener acceso a los datos.

Ha lamentado que compañías como Uber y Airbnb han afectado al mercado local y han tomado el control, ya que han contribuido al incremento del precio de los alquileres: "Su actividad va en contra de las políticas sociales en materia de vivienda", ha criticado.

GERARDO PISARELLO

El primer teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, también ha intervenido en la presentación de la jornada, y ha destacado que el Ayuntamiento trabaja para aplicar soluciones digitales a problemas sociales; impulsar la participación democrática y la economía colaborativa.

"Las ciudades pueden marcar la diferencia con al tecnología 'bottom-up", ha explicado, en referencia a los procesos digitales iniciados por ciudadanos y que buscan influir en el desarrollo de políticas sociales y de nuevos modelos de negocio alternativos.