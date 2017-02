Aguirre afirma que le "divertiría muchísimo" competir con Errejón por la Alcaldía de Madrid, aunque no lo ve posible

7/02/2017 - 12:23

La portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, ha afirmado este martes que le "divertiría muchísimo" competir con el portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Íñigo Errejón, por la alcaldía de Madrid, a pesar de que es algo que no cree que se vaya a producir.

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

"La verdad es que no sé que contestar. Me divertiría muchísimo, pero ni Podemos es Ahora Madrid, ni yo soy el comité electoral del PP nacional, o sea que... no es una cosa que se vaya a producir fácilmente, creo yo", ha respondido Aguirre en la rueda de prensa tras su reunión con el presidente de la Confederación Empresarial de Madrid, CEIM.

Así ha respondido Aguirre ante una posible candidatura de Errejón como alcalde de la capital, que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha calificado como "candidato magnífico".

Además, Aguirre ha apuntado que con esta "propuesta", ya se "ha visto" el "punto de vista" de Iglesias, de quien cree que está "equivocado" al pensar que "Madrid es poca cosa" cuando "es uno de los trampolines políticos más importantes de toda España".