Bermúdez presenta el presupuesto a agentes económicos y financieros y les pide que inviertan en Santa Cruz

7/02/2017 - 12:31

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha presentado a agentes económicos, sociales y financieros el presupuesto municipal para este año, que crece un 7% y alcanza los 246,3 millones de euros, y les ha pedido que colaboren e inviertan en la ciudad para impulsar la creación de empleo y tirar de la economía.

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 7 (EUROPA PRESS)

En un acto celebrado en el Teatro Guimerá, Bermúdez indicó que el presupuesto de 2017 tiene dos características principales: por un lado, es un presupuesto expansivo donde la protección social es el capítulo protagonista y el que más aumenta, y por otro, es un presupuesto que cuenta con 40 millones de euros de inversión para hacer obras en la ciudad.

El alcalde señaló a los asistentes que el Ayuntamiento "pretende gastar poco en sí mismo y mucho en la ciudad" y que para ello necesita de su colaboración: "Le pedimos a los agentes económicos que cooperen con nosotros; a las entidades financieras, que concedan créditos para que nuestras pymes salgan adelante, y a las grandes empresas, que inviertan en Santa Cruz".

Bermúdez comentó que el Consistorio tiene que "ponerles las cosas fáciles" para que, dentro de la legalidad, inviertan en la ciudad; por ejemplo, a través de medidas como la rebaja de la presión fiscal (que este año supone un ahorro para los vecinos de cerca de un millón de euros), la reducción de la burocracia y haciendo una legislación más fácil y más sencilla.

En cuanto a las inversiones, señaló que las más prioritarias en estos momentos son el Plan de Barrios, que cuenta con unos 30 millones de euros, la recuperación del patrimonio histórico, las obras de recogida de pluviales, obras estratégicas como el enlace puerto-ciudad, la recuperación de la playa de Valle Seco o la ampliación de la depuradora.

En este sentido, dijo que la posibilidad de que no haya un acuerdo para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) puede afectar "muchísimo" a Santa Cruz, no sólo a los planes estratégicos previstos, sino sobre todo al plan de viviendas, cuyo 35% financia el Gobierno de España: "Si nos quedamos sin esa aportación, estaremos poniendo en riesgo la rehabilitación de muchísimas viviendas de gente humilde que no lo puede pagar".