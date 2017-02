De la Torre se ofrece a dialogar con los bomberos pero sin cuestionar el convenio laboral aprobado

7/02/2017 - 12:32

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha afirmado que "siempre he hablado de mano tendida al diálogo" con el Real Cuerpo de Bomberos de la capital, que mantiene un encierro de protesta en el parque central de Martiricos, "para hablar de todos los temas, de las tres erres", en referencia a las peticiones de la plantilla. Al mismo tiempo, ha apuntado que "lo que no debería abordarse es poner en cuestión el convenio que está aprobado por la mayoría de sindicatos".

Según el regidor, "el encierro creo que está ligado al tema de la negociación del convenio, y hay que tener sentido democrático de que si hay una mayoría que aprueba una cosa --el convenio laboral--, quienes no han ganado deben respetar lo que la mayoría ha aprobado". Del mismo modo, ha agregado que "no puede una minoría por amplia que sea querer cambiar lo que otros han aprobado democráticamente, porque quedaría nuestra postura muy mal respecto a los que han aprobado el convenio mayoritariamente".

El convenio laboral fue firmado por los sindicatos, a excepción de CCOO y del Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB), y está a la espera de que se apruebe definitivamente. El concejal del Área de Seguridad, Mario Cortés, mantuvo una reunión con el cuerpo de bomberos, donde ha explicado que "las cosas que propusieron no son competencia de Seguridad, ellos lo que pretendían eran medidas del convenio laboral", añadiendo que en 2017 "no es posible meter ninguna mejora, pero para el siguiente sí se podrían establecer".

"Estoy abriendo la puerta al diálogo en los temas que se pueden dialogar", ha insistido el alcalde, agregando que el compromiso del Consistorio era cambiar un convenio a lo largo de 2017 para que pueda ser operativo a final de año o a principios de 2018.

En referencia a las acciones legales que el Ayuntamiento ha tomado por las pintadas en los vehículos y parques de bomberos, De la Torre ha dicho que "cuando hay actos que pueden dañar el patrimonio municipal, tiene cierta lógica que haya una acción de impedir que ese tipo de actos permanezcan o se incrementen".

En este punto, ha indicado que "no me corresponde a mí decidir cuándo procede o no abrir expedientes", apuntando que "quizás en este tema tendría que haber una respuesta más rápida e inmediata del Área de Seguridad --más concretamente del jefe de Bomberos--", ya que "esas cuestiones no deben mantenerse durante días, semanas, meses, porque parece que se cronifica el problema".

METRO

Por otro lado, cuestionado sobre la postura del Ayuntamiento sobre el proyecto del metro de Málaga hacia el Hospital Civil, el regidor ha comentado que "tengo la impresión de que aún no está enviada la carta", añadiendo que ha remitido a la Consejería de Fomento otra misiva "relativa al tiempo que está durando la obra del tramo que está parado (El Perchel-Guadalmedina)".

"La ciudad está sufriendo desvíos de tráfico, y tengo quejas de empresas que traen visitantes a Málaga de la opinión negativa de esa parte de la ciudad", ha asegurado, al tiempo que ha indicado que le ha solicitado a la Junta "que haga en esa materia un esfuerzo de conservación".

LIMASA

Sobre el futuro de Limasa, ha expresado que el equipo de gobierno del PP está "en la fase de tener más datos e información en el plano técnico y numérico" sobre lo que supondría municipalizar o privatizar el servicio de limpieza y recogida de la capital.

Sin embargo, no ha detallado ninguna de las cifras. "Cuando tengamos datos más precisados, porque hay dos cifras diferentes, les contestaré".

Por último, ha apostillado que ha conversado con el presidente de la Diputación y del PP de Málaga, Elías Bendodo, sobre "la conveniencia de ir avanzando en estudios técnicos en esta materia", sin concretar la postura personal de Bendodo sobre el futuro de Limasa.