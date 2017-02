Murgui da un 'no' a comisión que pide PP buscando "rogelios" en la contratación porque purgas acabaron con la dictadura

7/02/2017 - 12:47

El segundo teniente de alcalde y delegado de Coordinación Territorial, Nacho Murgui, ha dado un 'no' a la comisión de investigación que plantea el PP por la contratación de la empresa asesora Gea 21 en la redacción del anteproyecto del ARTEfacto de Hortaleza ya que lo que plantean los populares, en palabras del edil, es que se compruebe que en las empresas con las que contrata el Ayuntamiento no haya gente que, "en general, sea un rogelio" porque "las purgas terminaron con la dictadura".

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

"Si lo que se plantea es que se chequee cada vez que se hace un procedimiento de este tipo para ver si entre los empleados de esas empresas hay alguna persona que haya tenido o tenga alguna vinculación con el tejido asociaciativo, con Ahora Madrid, con los partidos de izquierda o, en general, sea un rogelio... No lo vamos a hacer, no estamos en los tiempos del macarthismo, el Comité de Actividades Norteamericanas que yo sepa todavía no funciona en esta ciudad y las purgas terminaron con la dictadura", ha contestado Murgui en la presentación de los ARTEfactos.

La portavoz del PP, Esperanza Aguirre, anunció que pedirán una comisión de investigación por los contratos firmados por Ahora Madrid con la empresa Gea 21 ya que una de sus socias es asesora del Gobierno municipal. La semana pasada la portavoz del Ejecutivo, Rita Maestre, explicaba que el Ayuntamiento sigue contratando a las mismas empresas de asesoría de gobiernos anteriores por su "buen trabajo".

Maestre destacó que no se puede inferir una colisión de intereses dado que esa empresa ya asesoraba al Ayuntamiento antes de la llegada de Ahora Madrid al gobierno. "Este Ayuntamiento contrata con empresas que llevan años asesorando a este Ayuntamiento y porque no hay restricción legal a esta relación contractual", resumió.

En cuanto a la redacción del anteproyecto del ARTEfacto de Hortaleza, al igual que en los otros dos distritos, desde el área de Coordinación Territorial han detallado que se siguió el procedimiento habitual, es decir, se hizo un concurso al que se presentaron tres empresas y se seleccionó la que hizo la oferta más económica. "Seguimos el procedimiento ordinario, hemos sido absolutamente escrupulosos", ha remachado Murgui.

El delegado, a la pregunta de un periodista, ha subrayado que desde el Gobierno municipal nunca ha empleado el término 'comuna' para referirse a los ARTEfactos, una palabra que "no es más que una caricatura de carácter propagandista interesada".