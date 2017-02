Manos Unidas Mérida-Badajoz destinará este año más de 350.000 euros para 11 proyectos en India, Zambia o Salvador

La organización Manos Unidas en la Archidiócesis Mérida-Badajoz destinará este año un total de 350.211 euros para 11 proyectos de cooperación al desarrollo en países de Asia, África y Iberoamérica como India, Zambia o Salvador.

Las cuantías de los proyectos oscilan entre 73.307 euros para un programa de promoción sostenible para mujeres y jóvenes en India, 63.064 euros para la construcción de un internado para niños huérfanos y abandonados también en India, 55.699 euros para el fomento de sistemas productivos biodiversos para pequeños agricultores en Salvador o 33.029 euros para el apoyo a iniciativas económicas de mujeres en asentamientos urbanos marginales en Guatemala.

Otros proyectos de menor cuantía consisten en la renovación de una escuela comunitaria para niños huérfanos y vulnerables en Zambia por 28.673 euros, en la adquisición de un coche para un centro de recuperación nutricional de Burkina Faso por 13.253 euros o en un centro de escucha para niños en la calle en Camerún por 8.132 euros.

Estas iniciativas, propuestas por misioneros que conocen la zona y los propios proyectos de primera mano, han sido presentados en una rueda de prensa en Badajoz en la que se ha dado a conocer la campaña de Manos Unidas para este año, que lleva por lema '1/3 de nuestros alimentos acaba en la basura. Mientras, 800 millones de personas siguen pasando hambre en el mundo. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida'.

La responsable de Comunicación de Manos Unidas Mérida-Badajoz, Inés María Guisado, ha concretado que para recaudar fondos para acometer este tipo de proyectos organizan distintas actividades como la misa prevista para este viernes, día 10, a las 19,30 horas en la Iglesia de San Juan Macías que se completa con una 'cena del hambre' a base de pan y agua o las colectas de las parroquias de este domingo, día 12.

PROYECTOS AGRÍCOLAS, SANITARIOS O EDUCATIVOS

Por su parte, la presidenta de Manos Unidas Mérida-Badajoz, Estrella Rodríguez, ha puntualizado que este tipo de proyectos que desarrolla la organización son de cooperación al desarrollo, especialmente destinados a la mujer y abarcan áreas como temas agrícolas con la entrega de semillas autóctonas, sanitarios como hacer o rehacer hospitales tras ser bombardeados, relacionados con el agua o con la educación y la igualdad entre niños y niñas y hombres y mujeres.

A nivel nacional, ha aseverado, el origen de los ingresos de Manos Unidas en un porcentaje del 87 por ciento es de fuentes privadas y el 12,3 por ciento del sector público y los mismos se destinan en un 85,6 por ciento al abono de proyectos, un 5 por ciento a sensibilización y un 9,4 por ciento a administración en una organización en la que la mayoría de su personal son voluntarios.

En relación al pasado año, ha ahondado en que se atendió a 58 países y se abonaron 595 proyectos nuevos junto con 343 iniciados en años anteriores y de las nuevas iniciativas 219 pertenecen al sector educativo, 104 al sector de promoción social, 103 de salud, 85 de promoción de la mujer y 84 al agrícola.

El consiliario diocesano de Manos Unidas Mérida-Badajoz, José Alberto Salguero, ha apuntado por su parte que "no defraudan la confianza" de la gente cuando aseguran que los proyectos concedidos se van a acometer y finalizar, al tiempo que ha apostillado que Manos Unidas quiere erradicar el hambre en el mundo bajo el dicho "el hambre no se combate solo con comida", sino también con proyectos de promoción de las personas que "no" son "pan para hoy, hambre para mañana".