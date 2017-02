Rivarés pide el voto para destinar 17 millones de remanente de 2016 a pagar deuda y salir del plan de ajuste

7/02/2017 - 13:29

El consejero municipal de Economía y Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, ha pedido el voto favorable de todos los grupos municipales para destinar los 17 millones de euros del remanente de tesorería de 2016 a varias modificaciones de crédito que permitan pagar deuda y así salir del plan de ajuste, creado en 2012.

ZARAGOZA, 7 (EUROPA PRESS)

Rivarés ha explicado que de los 17 millones de remanente, 11,4 millones se destinarán a pagar los créditos ICO de pago a proveedores y los otros 5,9 para el pago de facturas pendientes de reconocer y así "dejar a cero la cuenta 413".

Ha recordado que la ley al tener un plan de ajuste exige que el remanente vaya a amortizar deuda e impide destinarlo a inversión, por lo que al dedicarlo a amortización "también permite salir del plan de ajuste que es una aspiración eterna del Ayuntamiento desde 2012 y ya podemos salirnos del plan de ajuste y cancelar los prestamos de unos 13 millones del ICO, que nos ata hasta el 2022 o solo hasta esta semana porque de conseguir los votos unánimes en la modificación de crédito se podría salir esta semana en lugar del 2022, que es la fecha final", ha sintetizado.

En rueda de prensa, Rivarés ha enfatizado que estos 17 millones de remanente de tesorería de la liquidación del presupuesto de 2016 "son datos buenos porque estamos en un contexto de crisis que aún dura para la inmensa mayoría" y también ha aportado el dato de que la deuda se ha quedado en 765 millones frente a los 828 millones de euros que había cuando Zaragoza en Común (ZEC) llega al Ayuntamiento en junio de 2015.

Asimismo, ha cifrado en un 96 por ciento el grado de ejecución presupuestaria según el informe de contabilidad de los servicios municipales, para apostillar que "el grado ha sido del 99,8 por ciento lo que revela que no hay ingresos inflados y se cumple la previsión de principios de año, que siempre fue real".

Rivarés ha abundado en que "es una obligación fundamental porque la ciudad está sometida al yugo demoledor del plan de ajuste" y ha confiado en lograr el apoyo unánime porque "así se rompe con la losa de depender del estado que impide contratar las plazas vacías por jubilación o terminar con las bonificaciones en tasas municipales".

MÁS DATOS

A su parecer, salir del plan de ajuste "es un asunto de Estado y ojalá sea unánime el apoyo para librar al Ayuntamiento de este fatídico yugo" y ha reiterado que "no veo impediente en que no voten a favor para salir de esta losa que nos ata hasta el 2022 y el que no lo apoye lo tendrá que explicar", ha instado.

Otros datos que ha aportado es que en 2016 se ha dejado de ingresar 57 millones de euros, que "es muy buen dato sobre los 72 millones del ejercicio anterior", ha comparado, para explicar que corresponden a derechos reconocidos de ingresos y son impagos de "gente que se escaquea o no tiene para comer o de empresas que cierran".

Estas cifras suponen que el endeudamiento de la ciudad está en el 108 por ciento cuando el limite legal se sitúa en el 110 por ciento y "estamos 16 puntos por debajo del encontrado al llegar que era del 124 por ciento".

"Esto nos permite solicitar inversión externa a partir de 2018 y no este ejercicio, pero siempre que sea financieramente sostenible. Ya se verá si lo hacemos porque dependerá de los proyectos", ha puntualizado, al apostillar que las sociedades municipales si podrían solicitar créditos este ejercicio, como Zaragoza-Vivienda para hacer el proyecto de viviendas sociales en el antiguo cuartel de Pontoneros.

Por otro lado, ha dicho que el tiempo medio de pago a proveedores es de 8 días y en noviembre se llegó a los 3 días, frente a los 60 y 90 días de "otras épocas", ha criticado Rivarés, para recalcar que es un indicador "sobresaliente del equipo de Economía y del Gobierno de la ciudad en general, que ha demostrado que se podía hacer mejor".