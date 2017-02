Cinco ediles del gobierno local de Ferrol demandan en el juzgado que se anule la retirada de dos dedicaciones exclusivas

7/02/2017 - 13:26

La denuncia ha sido ratificada a título individual por cinco de los ocho concejales que forman el ejecutivo local

FERROL, 7 (EUROPA PRESS)

La mayoría del gobierno municipal de Ferrol --formado por Ferrol en Común y dos ediles del grupo de las no adscritas--, cinco ediles, ha presentado una demanda en el Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de la ciudad, en la que reclaman la impugnación del acuerdo plenario del 24 de noviembre de 2016 que aprobó, con los votos a favor de los grupos municipales del PP y PSOE, la retirada de dos dedicaciones exclusivas.

En concreto, con aquel acuerdo se dio luz verde a la retirada de la dedicación exclusiva de la edil no adscrita María Fernández Lemos, concejala de Urbanismo.

Y, además, en función de una propuesta del grupo socialista, apoyada por el grupo popular, se realizó un reparto de la dedicaciones exclusivas en función del número de concejales logrado en las elecciones y que motivaron que el PP pasara de tener tres concejales con dedicación exclusiva a cinco, y el PSOE se quedase con otras dos.

Según la información a la que ha tenido acceso Europa Press, la demanda ha sido presentada el pasado 24 de enero a título individual por cuatro ediles de Ferrol en Común --Álvaro Montes, Saínza Rúiz, Suso Basterrechea y Luís Victoria--, además de por la edil no adscrita María Fernández Lemos.

Sin embargo, no han rubricado la denuncia el alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, aunque él la apoya, y Esther Leira, ambos de FeC, así como Rosa Méndez del grupo de las no adscritas, quien, no obstante, también la respalda.

"NO AJUSTADO A DERECHO"

Los firmantes basan esta reclamación "en el excesivo número de dedicaciones exclusivas que tiene la oposición, hasta ocho, por tres del gobierno, excluida la del alcalde". Alegan, además, que este reparto "no se corresponde con la dedicación y responsabilidad que cada uno de los concejales tiene" y que ellos consideran "no ajustado a derecho".

En su escrito, algunos de los integrantes del gobierno local de Ferrol reclaman que "sea nulo de pleno derecho el acuerdo plenario del 24 de noviembre de reparto de dedicaciones" y que "se vuelva al anterior, con seis para el gobierno y seis para la oposición". La defensa de este causa ha sido puesta en manos del bufete Porta Abogados.