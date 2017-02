La Junta recurrirá las últimas sentencias sobre Religión al entender que "no" vulnera "ningún derecho fundamental"

7/02/2017 - 13:33

La Junta de Extremadura formulará recurso de casación sobre las dos últimas sentencias emitidas por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) en contra de la reducción de horas de clase de Religión que establece el decreto regional sobre dicha cuestión, al entender que con el horario introducido "no" se vulnera "ningún derecho fundamental".

MÉRIDA, 7 (EUROPA PRESS)

De este modo se ha pronunciado en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno autonómico de este martes en Mérida (Badajoz) la portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, quien ha apuntado que el decreto sobre horario de la asignatura de Religión "no" está "anulado" porque aún existe instancia judicial a la que acudir por parte de la Junta.

"Estaría anulado si ya no tuviéramos ninguna opción más de ninguna otra instancia judicial... Como eso no es así, el decreto no está anulado, no lo anula aunque eso sea lo que diga la sentencia", ha señalado.

En este sentido, ha explicado que la Abogacía General de la Junta interpondrá recurso de casación "en el plazo" de un mes establecido para su interposición, "para seguir legítimamente defendiendo que la ordenación de las horas, el equilibro de las horas" introducido "es lo correcto".

"Si no tuviéramos esa opción en este momento quedaría anulado (el decreto), pero no puede quedar anulado porque la Junta puede todavía ir a una instancia superior", ha insistido a preguntas de los medios sobre dos sentencias conocidas el pasado fin de semana que resuelven en contra del decreto autonómico por el que se reducía en un 50 por ciento la carga horaria de la asignatura de Religión en 1º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y en 1º de Bachillerato.

Cabe recordar que las citadas sentencias obedecen al recurso presentado por las tres diócesis extremeñas, a las que se unió la de Toledo, y al que presentaron los profesores de que imparten la asignatura de Religión, respectivamente.

SIN VULNERACIÓN DE DERECHOS

Al respecto, Gil Rosiña reiterado que la Junta mantiene un "respeto absoluto" por la Justicia, al tiempo que ha insistido en que el Ejecutivo autonómico considera que "no está vulnerando ningún derecho fundamental, como han dicho los tribunales", así como que "puede ejercer la competencia educativa que tiene respetando lo que dice el decreto de mínimos de la legislación estatal en materia de educación" y que "no está vulnerando los acuerdos con la Santa Sede".

Ha apuntado, así, que la Junta formulará sendos recursos de casación sobre las dos últimas sentencias del TSJEx, tras lo cual dicha administración acatará, ha dicho, Gil Rosiña, "lo que los tribunales decidan".

En todo caso, ha subrayado que la Junta "no" ha aplicado la medida sobre horarios de la asignatura de Religión "contra nadie" ni "contra la Religión", sino que "lo que pretende es ordenar, equilibrar las horas lectivas de las distintas asignaturas que estudian los chicos y chicas en los centros escolares de la región, atendiendo a una educación integral del alumno que respete la condición religiosa de cada uno pero que también lo formen en la ética y en la responsabilidad ciudadana".

En cuanto a que algún sector alegue la posible existencia de falta de diálogo en este tema por parte del Ejecutivo regional, Gil Rosiña ha incidido en que "no pueden decir que ha habido falta de diálogo", al tiempo que se ha mostrado abierta a continuar dialogando.

"¿Que tenemos que hablar más?.. pues hablaremos más y yo recojo ese guante que lanzaban para trasladarlo al gobierno como no puede ser de otra manera", ha añadido.

DECISIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO

Por otra parte, preguntado sobre el papel de la consejera de Educación, Esther Gutiérrez, en la postura de la Junta sobre el horario de la asignatura de Religión en la comunidad, Gil Rosiña ha apuntado que las decisiones que se adoptan en el Consejo de Gobierno autonómico, "vengan del departamento que vengan", son "decisiones del órgano colegiado que es un consejo de gobierno y avaladas evidentemente por quien gobierna esta región", que es el presidente de la Junta.

"Yo no sé de las simpatías o antipatías que podremos generar quienes nos sentamos en el Consejo de Gobierno, pero la consejera de Educación y todos los miembros del Consejo de Gobierno intentamos siempre no gustar a todo el mundo, pero sí ser diligentes y responsables en el ejercicio de nuestra tarea, que es gobernar Extremadura", ha añadido.

En este sentido, ha subrayado que la Junta mantiene "buena relación" con la Iglesia "como con todos los sectores" con los que dicha administración "debe y quiere hablar", con independencia de que ahora estén pleiteando.

"Nosotros todavía tenemos otra instancia más, otra puerta más donde llamar y eso es lo que va a hacer la Junta de Extremadura en defensa legítima de creer que lo que hemos hecho está bien hecho", ha insistido, al tiempo que ha defendido que la Justicia debe seguir su "curso" y que ha añadido que cuando concluyan los trámites jurídicos la Junta "evidentemente" acatará lo que se decida y asumirá "la consecuencia que ello implique para la administración". "Pero no estamos en ese momento todavía", ha apuntado.

ADMISIÓN DE ALUMNOS

Por otra parte, preguntada por los medios sobre el borrador de nuevo decreto de admisión de alumnos en el sistema educativo extremeño, Gil Rosiña ha señalado que el Ejecutivo regional ha determinado que "lo mejor es mantener" la regulación actual, tras ser sometido a los trámites burocráticos y administrativos que marca la ley y tomar en consideración también --ha dicho-- el "sentir" y "preocupación" de determinados integrantes del sector sobre la cuestión.

"En eso consiste gobernar. En teniendo los informes preceptivos de los órganos competentes que no te vinculan escuchar también a la ciudadanía a la que va a afectar tu decisión política y entonces decidir", ha señalado.