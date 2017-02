El Sindicato Médico de Andalucía pide refuerzos y reformas desde la base en Atención Primaria

7/02/2017 - 13:54

Consideran que las mareas blancas son consecuencia de una gestión sanitaria alejada de la realidad

SEVILLA, 7 (EUROPA PRESS)

El Sindicato Médico Andaluz ha denunciado, este martes, el caos en el que se halla inmersa la sanidad andaluza y considera a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, como máxima responsable.

Según los profesionales sanitarios, "la presidenta de la Junta se equivoca si piensa que las protestas de las mareas blancas por las calles de Andalucía son sólo por las fusiones hospitalarias que ha impuesto en la comunidad". "Los ciudadanos y los profesionales andaluces nos estamos movilizando porque queremos una sanidad digna en su conjunto, con condiciones dignas para pacientes y profesionales", dicen.

Ahora que Díaz le ha visto las orejas al lobo, que peligra su campaña electoral y que ya sabe que en la comunidad las aguas no están calmadas sino bravas; ahora que ha descubierto que la gente no se cree que la joya de la corona sea tal", expone el SMA, "le exigimos, como única interlocutora válida, que al menos ahora nos eche cuenta y no intente acallar las protestas con unas cuantas dimisiones o ceses encubiertos, porque con eso no es suficiente".

Para los facultativos, una sanidad digna significa que "no haya fusiones hospitalarias, ni listas de espera o cierre de quirófanos, pero también recordamos que la Atención Primaria existe y que es un pilar básico de la sanidad andaluza".

"La Atención Primaria debe ser reforzada y reformada, ya que la reforma que nos prometieron hace años nunca llegó y, si no lo hace, la Atención Hospitalaria sufrirá también sus consecuencias y seguirá estando saturada", aseguran.

Por este motivo, "exigimos de una vez por todas los diez minutos por paciente para poder atenderlos dignamente, porque en tres o cuatro minutos, que es el tiempo actual para la atención facultativa por paciente, no da tiempo a atenderlos dignamente".

"No queremos tener que esperar al mes de abril para celebrar el día de la Atención Primaria y tener que denunciar nuevamente las carencias de la misma y ver cómo otro año más salimos en los medios de comunicación y que no sirva para nada más que rellenar titulares y espacios en los informativos", interpelan los facultativos de primaria.

El pasado mes de junio asistimos a la presentación del Plan de Renovación de la Atención Primaria, "con numerosas propuestas de intervención y planes de mejoras" pero, "a día de hoy todo sigue igual con demoras de varios días para las citas, con el cierre de las consultas no sustituidas de los compañeros ausentes, con la acumulación de pacientes a otros profesionales, con listas de 70-80 pacientes al día, con las urgencias colapsadas, con las limitaciones en las pruebas diagnósticas y en los tratamientos, con la implantación de objetivos impuestos y no negociados con los profesionales".

"El Plan Renove de la Atención Primaria no funciona", subrayan, "posiblemente porque nos vendieron humo y el humo se lo llevó el viento de las mareas", dicen.

"Si de verdad la presidenta de la Junta de Andalucía ha recogido el guante y quiere arreglar la sanidad, debe ponerse como tarea prioritaria la Atención Primaria, dándole la dignidad que necesitan los profesionales y los pacientes, estableciendo diez minutos por paciente en la consulta y sustituyendo a los profesionales ausentes".

"Las mareas no sólo han pedido ceses o dimisiones, piden dignidad". Por este motivo, "desde el SMA seguiremos insistiendo en que es necesario un cambio sustancial en la forma de gestionar la Sanidad Pública; un cambio que devuelva el protagonismo a pacientes y se base en la calidad de los profesionales, empezando por la Atención Primaria y terminando por los hospitales, por todos los hospitales de Andalucía, los que teníamos antes de las insensatas fusiones", concluyen.